謝長廷為宋七力抱不平　733字解析日本最大冤獄案vs台灣

記者黃翊婷／綜合報導

駐日代表謝長廷27日晚間在臉書PO出一篇733字的長文，內容提到日本史上最大冤獄「松川事件」，由於今年剛好滿70年，不少日媒都在回顧，這讓他想到台灣的宋七力詐騙案，「宋七力在該案後成為嘲諷的對象，現在隨便一個網民都可以酸他幾句，但為什麼經過12年審判全部無罪？」、「可惜我們的媒體對這事件從來沒有任何檢討和回顧」。

▲宋七力獲頒100萬YouTube訂閱網路金牌獎。（圖／翻攝大日宗實相生活化粉絲專頁）

謝長廷提到，松川事件是發生在松川站的人為破壞導致火車翻覆事件，事後共有20人被捕，並依照嫌犯的自白起訴，後來經過14年審判卻通通判無罪，許多媒體進行回顧報導時，多著重在反省自白判罪及輿論誤導的危險性，反觀台灣其實也有不少類似的冤案，這兩天剛好有電視台重提宋七力詐騙案，這就是其中一例。

謝長廷表示，宋七力案自1996年爆發，當時有10多人被檢察官起訴，造成台灣社會轟動，但經過12年的審判，2008年時這些人通通都被判無罪，而在無罪確定之後，有人將宋七力顯相的400多張照片送到日本，並由經常為法院鑒定照片的專家柳田律夫鑑定，結論是照片都沒有經過變造，柳田還在每一張照片上簽名作證。

▲謝長廷PO文為宋七力抱不平。（圖／記者季相儒攝）

在宋七力案中，証人江正、陳江麗花都被判刑入獄，舉發人璩美鳯雖然在刑事上無罪，民事卻得賠償200萬元。謝長廷感嘆，有些當事人因為受不了輿論壓力憂鬱離世，有的弄到妻離子散、破產逃亡，而宋七力本人消失一陣子之後，最近才因為獲頒100萬YouTube訂閱網路金牌獎再度引起外界注意，「宋七力講的實相有一部分是神祕學的範疇，也有一部分是科學在探討的議題。」

謝長廷指出，宋七力從案件爆發至今淪為眾人嘲諷的對象，隨便一個網友都可以酸他幾句，但為何沒有人深究當初那些被起訴的人，經過12年審判卻都全部無罪，「為什麼一個天人合一的視頻有2億人點閲？可惜我們的媒體對這事件從來沒有任何檢討和回顧。」

▼謝長廷臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／謝長廷）