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謝維洲改姓斷開34年連結　謝長廷認了「父子緣分已盡」

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▲▼謝長廷、謝維洲。（圖／資料照）

▲謝維洲（右）改姓，謝長廷認了「父子緣盡」。（圖／資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

駐日代表謝長廷7日證實終止收養關係，與謝維洲從父子變朋友。他透露，謝維洲從政4年來一直被貼上政二代標籤，性格上難以適應政治圈，所以去年落選後就隱名改姓，除了低調反省，也想擺脫過去政治連結，回歸正常人的生活。雙方討論後，同意終止收養關係，算是父子緣分已盡，但不是鬧翻，仍保有聯繫管道。

日前網路上謠傳謝維洲自殺住院，有媒體聯絡謝長廷求證。對此，謝長廷4日在臉書上澄清「這完全是假新聞」，但卻引用聖經中「浪子回頭」的故事，投下另一顆震撼彈。他指出，謝維洲從政4年來完全不適應，精神上一直痛苦不堪，連言行也跟著扭曲，所以自從去年落選負債後，就改名「張維州」低調過生活，希望斷開與政治的連結。

▲▼謝長廷臉書指出，兒子自殺的訊息是假新聞。（圖／謝長廷臉書）

▲謝長廷在臉書指出，維州自殺的消息是假消息。但配圖使用聖經「浪子回頭」，引發外界解讀。（圖／翻攝自臉書／謝長廷）

謝長廷7日接受媒體聯訪時表示，終止收養需要當事人彼此同意，雙方正是因為相互考慮、體諒，才會選擇結束養父子關係。因為謝維洲從政以來一直被批評是政二代，這個原罪長期痛苦著他，一言一行也被放大檢視，逼得他要在各方面表現非常好，壓力很大。

他說，謝維洲去年北區議員落敗後，一方面很自責，另一方面也認為自己不適合從政，希望卸下這個重擔，但很擔心這個決定拖累到他。不過，他自認不會有太大影響，也認為應該要給謝維洲一個正常生活的機會，所以雙方最後終止收養關係，等同父子緣盡，但這不是撕破臉也不是吵架，整個過程也沒不愉快，雙方仍保有LINE的好友，若對方有困難或緊急需求，還是會關心。

▲▼謝長廷。（圖／記者陳家祥攝）

▲謝長廷否認收養是投資，強調雙方仍保有聯繫方式。（圖／記者陳家祥攝）

至於有人陰謀論懷疑「收養謝維洲是一種投資，結果不好就切斷關係」。謝長廷也重申，收養關係不是單方面可以終止的，有人用這個角度來解讀固然很讓人辛酸，因為養一個小孩34年來要日夜陪伴，還要擔心他感冒、受傷，尤其太太聽到這件事不知道哭了幾遍，完全把謝維洲視如己出，投資不會是這個樣子的。

謝長廷認為，謝維洲比較天真，也沒什麼警覺性，容易聽朋友的話，不太適合從政，但也怪不了別人。不過，維州畢竟年輕，未來日子也還長，還是祝福他能過上平常生活、重新出發，也希望社會可以給他一個平靜。

▲▼台北市議會開議。謝維洲（圖／記者李毓康攝）

▲謝維洲改姓淡出政治圈，希望回歸正常生活。（圖／記者李毓康攝）

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關鍵字：謝維洲,謝長廷,張維州,父子,收養,養子

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