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郭台銘帶曾馨瑩現身北榮1小時　「出國前來陪媽媽吃飯」

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郭台銘榮總陪媽媽吃晚餐。（圖／翻攝自東森新聞）

▲郭台銘戴著口罩、國旗帽現身台北榮總。（圖／翻攝自東森新聞，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘26日晚間7時許帶著夫人曾馨瑩以及孩子們，前往台北榮總探望母親，途中巧遇媒體記者，他也大方脫下口罩表示，「我明天（27日）要出國，先來陪媽媽吃晚餐」，但對於未來的下一步動向，他並沒有多談。

根據《東森新聞》獨家報導，郭台銘當天戴著口罩、國旗帽現身台北榮總，他下車之後先整理服裝儀容，接著和一旁的幕僚了解狀況，行事相當低調，隨後夫人曾馨瑩帶著幾個孩子跟上，一家人一起走進榮總，大約經過1個多小時，他才牽著一名小女孩走出來，面對媒體記者也客氣地打招呼。

被問到來榮總是不是來探望媽媽，郭台銘先是驚訝回了一句「你怎麼知道？對」，接著表示，媽媽從7月4日住院到現在，「幾乎每天都會來啦」；說到一半他還大方脫下口罩繼續受訪，因為27日要出國，26日乾脆帶著晚餐來陪媽媽一起吃，「謝謝你們，謝謝。」

郭台銘榮總陪媽媽吃晚餐。（圖／翻攝自東森新聞）

▲郭台銘向媒體記者打招呼，並脫下口罩受訪。

雖然郭台銘並沒有對未來的動向多加說明，但他同日晚間特地在臉書PO文澄清找塔羅牌大師算命的事，「數個月前蘇先生要求與我會面，多次透過許多郭粉支持者管道表達他曾重病經歷生死關頭，希望能見我，這是他的畢生心願，基於對粉絲的愛護與對身體不適長者的敬重，才在行程間短暫會晤了蘇先生30分鐘。」

沒想到這場溫馨會面的照片被有心人士流出，並且遭到加油添醋，讓郭台銘感到很遺憾，他強調，蘇先生當時並未提及任何選舉結果的事，他自己雖然有信仰，卻不相信算命、占星以及預言等等，這次的塔羅牌事件應該是有人刻意為之，希望大家謹慎看待。

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