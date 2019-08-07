影／2歲謝維洲伸手要讓抱　謝長廷領養後父子情深

政治中心／綜合報導

據媒體報導，駐日代表謝長廷傳出在父親節前，因兒子、前台北市議員謝維洲在議員任內沉迷運彩，積欠銀行大筆債務，落選後無力清償，父子經過深談，已於去年底終止收養關係，謝維洲也更改從生母姓氏，改名「張維洲」。兩人34年父子情正式畫下句點。

▲謝長廷、謝維洲。（圖／資料照）

2005年出版的「打鐵街少年：謝長廷的故事」中，披露一段溫馨感人的故事，主軸圍繞在時任行政院長的謝長廷與兒子謝維洲這對父子身上。謝長廷擁有一雙兒女，女兒謝維芬是謝長廷在日本攻讀博士時所生，但此後妻子游芳枝一直未再懷孕，直到11年後，夫妻倆才向三重一戶人家領養兒子。

書中記載，當時維洲才兩歲，被生母寄放在奶媽家，但迫於經濟困難，想將孩子送養，「維洲一看到謝長廷，就伸手要讓抱，讓謝長廷覺得和他很投緣，便決定領養他」。原本不想再照顧小孩的游芳枝，將養子當心頭肉疼著，謝維洲從小和媽媽特別親。謝維洲小學六年級時在作文寫道，「媽媽我很愛妳，因為妳是我訴苦的對象，是我最知心的朋友。」一字一句都透露了母子情深。

謝長廷夫婦原本打算，一旦兒子問起此事就據實以告，但擔心兒子無法承受打擊，也怕會失去兒子。事隔21年後，謝長廷2005年時任行政院長，23歲的謝維洲回台度假，謝長廷才親口向兒子說明身世，當下父子倆相擁而泣，兒子對他說「謝謝你收容我」，讓他很捨不得。

據《自由時報》報導，這段故事對謝家班子弟兵而言，早已不是秘密，但此書內容曝光，仍引起不小震撼，這也是謝長廷首度向外界坦言謝維洲非親生兒子。謝長廷強調，雖是養子，但夫妻倆視如己出，當時有媒體以「我兒非我生」作為標題，這不是他講的話，讓他相當難過，希望大家不要在他家庭成員感情上炒作新聞。

謝維洲長期擔任幕僚，本無意願參加選舉，直到擔任莊瑞雄服務處主任期間，莊瑞雄欲返回故鄉屏東參選立委，因此，力勸謝維洲參選台北市第一選區（士林、北投）議員，延續對選區的服務，也繼承了父親的衣缽，走上政治這條路。

▲謝維洲2018競選連任議員時，發起「反霸凌、反造假、我站出來」連署活動，謝長廷也前來簽署。（圖／翻攝謝維洲臉書）

2014年，謝維洲首度投入選舉，以第三名通過民進黨黨內初選，獲得台北市議員選舉的提名，並與同黨籍候選人顏聖冠組成「顏聖冠謝維洲聯合後援會」，也為當時競選台北市長的柯文哲站台。當時謝長廷為了避嫌，並未出面幫謝維洲輔選。最後，謝維洲當選。

2018年，謝維洲再度贏得民進黨台北市議員士林北投區黨內初選，但謝維洲以12,272票落選，距當選門檻僅894票，飲恨連任失敗。駐日代表謝長廷日前聲明不替兒子謝維洲站台，僅在臉書發文替兒子打氣，但根據開票結果，謝維洲競選士林、北投區議員選舉連任失利。

據《鏡週刊》報導，親近謝家的友人指出，謝維洲為了處理債務，先後向多家銀行以信用卡及信貸方式借款，但以卡養債的結果在競選議員連任失利後，財務狀況跟著崩盤，根本無力償還。謝長廷透過友人向週刊證實，謝維洲已找到新工作，展開新人生；謝維洲則向友人說，雖然每個月1/3的薪水要被銀行扣走，但這是他自己犯的錯，也要為自己負責。

據指出，對於父親謝長廷不願協助處理債務，謝維洲一度頗有怨言，最後與謝長廷深談後，決定跟從生母姓張，一方面意味重新做人，另一方面也希望別因為自己的債務連累父親。目前謝維洲在一家頗具規模的物流公司工作，褪去議員及政二代身分，成為上班族。