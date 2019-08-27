「韓國瑜猜錯了」　柯文哲盼素人重開機中華民國：郭要選就給他選

▲柯文哲、郭台銘、王金平是否結盟，外界仍有諸多猜測。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃翊婷／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘是否投入2020總統大選動向未明，台北市長柯文哲的一舉一動也受到很多關注。談到2020大選，柯文哲表示，他把這場大選的主調訂為「希望中道」，希望除了藍綠之外還有其他選擇，不一定要選邊站，至於郭台銘選不選，誰也綁架不了郭，而國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜說他一定會選，「其實他猜錯了。」

柯文哲接受《聯合報》專訪時提到，若是藍綠在一對一的情況下比賽，一定是總統蔡英文贏，因為恐懼的力量比仇恨大，所以他希望能在藍綠之外還有第三方的主流思想，大家不一定要選邊站；而郭台銘選不選，他認為，郭是大老闆，也不缺錢，誰都綁架不了，之所以會支持「素人」參選，是希望能避開利益牽葛，給中華民國重開機的機會。

至於自己到底選不選，柯文哲表示，韓國瑜說他一定會選，但其實韓猜錯了，他是個喜歡玩的人，所以不能把台灣的命運拿來玩，不想離開台北市是擔心一旦走了，市府就會變回「黑幫還巢」的狀態，畢竟要讓文化深化需要時間，還沒完成就離開，一定會全毀，大選人選既然有其他人可以代替，「我們就給他（郭台銘）選。」

▼韓國瑜曾在媒體專訪中直言，「柯文哲一定選。」（圖／高雄市政府提供）