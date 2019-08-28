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黃光芹再開新系列「大說謊家韓國瑜」　299字酸：還我牛來

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▲▼韓國瑜國政顧問團記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲韓國瑜先前因為學歷受到質疑，不排除會對抹黑自己的網友提告。（圖／記者李毓康攝）

記者黃翊婷／綜合報導

高雄市長韓國瑜日前因為「晶晶體」演講事件，受到外界質疑學歷。資深媒體人黃光芹27日晚間在臉書PO文，並命名為「大說謊家韓國瑜系列1」，299字的內容中提到，不僅她被騙，連前立法院長王金平、媒體也都被騙，「答案已經很明顯，唉！有人出老千嘛！」

黃光芹貼出今年3月的兩份報紙，頭版新聞分別是韓國瑜自稱「堅持不考慮2020」、「拒選2020」，如今卻成了國民黨總統參選人，她在PO文中自嘲，「今年3月8日我訪問他（韓國瑜），當天《蘋果日報》報導韓國瑜目前不考慮2020。我怕有語病，因此問個仔細『那以後呢？』他斬釘截鐵回答說，『不管以前、以後，我都不考慮2020。』當然，我被騙了！」

黃光芹再開新系列「大說謊家韓國瑜」，酸公道伯也上當。（圖／翻攝自Facebook／黃光芹）

▲黃光芹文章開頭第一句就要韓國瑜「還我牛來」。（圖／翻攝自Facebook／黃光芹）

「我被騙了不打緊，問題是，都影音播放了，他既然還敢說謊反擊。」黃光芹直言，韓國瑜3月中、上旬各騙一次，同月30日又繼續騙，並立刻PO上官網，當時王金平還有在文章下方留言「永遠挺你！大力支持」，結果慘遭霸凌，「你說我笨，也就算了！怎麼連媒體、連公道伯也都被騙？答案已經很明顯，唉！有人出老千嘛！笨喔！」文末還不忘酸一下先前的學歷爭議，「日間部的又如何？」

對於黃光芹的指控，《ETtoday新聞雲》目前尚未取得相關回應，不過，在晶晶體演講以及學歷事件中，韓國瑜也曾被網友指為「大說謊家」，當時他除了貼出東吳英語系的學士學位證書自清，同時強調自己真的是東吳大學日間部畢業，晚上半工半讀去讀書，沒想到就被抹黑成說謊，「我覺得台灣民主自由的可貴，在於大家都知道遵守一定的規範，而不是顛倒黑白」，因此這次他也會跟律師商量，準備提告。

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關鍵字：2020大選,韓國瑜,黃光芹

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