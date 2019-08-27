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要人給人要錢給錢救「亞馬遜雨林大火」　G7砸7億、日本願助長期護林

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▲▼亞馬遜雨林大火。（圖／路透）

▲亞馬遜雨林大火，成為G7峰會的重點議題。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

拯救南美亞馬遜雨林大火，真的已經到了世界各國動員起來「要人給人、要錢給錢」的地步，智利總統皮涅拉和法國總統馬克宏今天宣布，七大工業國集團（G7）領袖同意，將提供2000萬歐元（約新台幣7億元）協助滅火，日本外相河野太郎今天打電話給巴西外交部長艾拉烏喬（Ernesto Araujo），表達願意協助滅火及協助之後的護林對策。

▲▼亞馬遜雨林大火。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞馬遜雨林大火。（圖／達志影像／美聯社）

七大工業國集團（G7）由英國、加拿大、法國、德國、義大利、日本和美國組成，7國領袖在法國度假勝地比亞里茲（Biarritz）就環境問題展開談話，他們聚焦於吞噬大片亞馬遜雨林的森林野火。而後，皮涅拉和馬克宏宣布這項倡議。

▲▼智利總統皮涅拉（Sebastian Pinera）和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）26日宣布，7國領袖同意，將提供2000萬歐元（約新台幣7億元）以出動消防飛機，撲滅肆虐亞馬遜雨林的巨大森林野火（圖／達志影像／美聯社）

▲智利總統皮涅拉（Sebastian Pinera）和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）宣布，7國領袖將提供2000萬歐元撲滅肆虐亞馬遜雨林的巨大森林野火（圖／達志影像／美聯社）

法新社報導，智利總統皮涅拉（Sebastian Pinera）和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）26日宣布，7國領袖同意，將提供2000萬歐元（約新台幣7億元）以出動消防飛機，撲滅肆虐亞馬遜雨林的巨大森林野火，另外也會支持9月將在聯合國公布的中期造林計畫，巴西與當地社區都必須同意任何造林計畫。

▲▼巴西民眾抗議巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）。（圖／路透）

▲巴西民眾因為亞馬遜森林大火抗議巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）。（圖／路透）

馬克宏說，「我們必須回應亞馬遜森林的呼喊聲，它今天正在燃燒」。馬克宏把解決亞馬遜森林野火問題當作G7峰會的首要任務，並威脅要阻擋歐盟和拉丁美洲達成巨大的新貿易協議，除非巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）認真採取行動，保護亞馬遜雨林。波索納洛一直對氣候變遷議題抱持懷疑態度。

▲▼亞馬遜雨林大火。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞馬遜雨林大火。（圖／達志影像／美聯社）

河野26日也打電話給艾拉烏喬，了解森林火災的現況。河野說，要看巴西方面的意願，首先是日本思考能提供什麼樣的協助，讓森林火災能儘速熄滅，至於中長期的森林保護，日本也盼持續與巴西合作。

▲▼李奧納多（Leonardo DiCaprio）、小賈斯汀（Justin Bieber）、拉丁小天后卡蜜拉（Camila Cabello）等藝人，都在IG聲援守護亞馬遜雨林的連署活動。（圖／翻攝自IG）

▲李奧納多（Leonardo DiCaprio）呼籲各國重視亞馬遜森林大火。（圖／翻攝自IG）

好萊塢巨星李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）26日也表示，亞馬遜森林大火危機「極其悲慘」，他敦促各國政府採取更多行動。

李奧納多告訴路透社，「因為氣候變遷和亞馬遜地區發生的事，全世界都出現重大災難。亞馬遜雨林真的是地球之肺，而且對於未來保護我們至關重要。」

李奧納多出席「從前，有個好萊塢」（Once upon a Time in Hollywood）日本首映會，他在紅毯上受訪時說，「我們正試圖讓其他人持續參與、了解這件事，如果他們可以的話，並做出貢獻。」

▲▼亞馬遜雨林大火。（圖／路透）

▲巴西動用4.4萬人滅火，亞馬遜雨林大火還是沒有熄滅跡象。（圖／路透）

巴西今年已發生超過7萬8000起森林火災，將近是去年總數的兩倍。環保人士責怪投機商人焚燒森林，以將土地賣給農夫和牧人。受到國際社會施壓，波索納洛政府終於決定出動軍機，協助撲滅火勢，但仍遭批評沒有早點採取行動。巴西軍方等單位動用4萬4000人滅火，但火勢仍無熄滅的跡象。

▲▼亞馬遜雨林大火。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞馬遜雨林大火。（圖／達志影像／美聯社）

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