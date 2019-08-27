「棄韓保郭」恐奏效？國民黨：郭柯王影響有限

▲郭台銘、韓國瑜。（合成圖／記者李毓康攝、翻攝中天電視台）



記者蔡文鈴／綜合報導

「郭柯王」結盟參選2020總統大選，國民黨陷入分裂危機，恐將引發「棄韓保郭」的效應。對此，國民黨文傳會義務副主委黃子哲分析，若郭柯王參選對藍綠選情都有傷，而參選人韓國瑜儘管飽受外界攻擊，但仍維持3成以上的支持度，因此棄保影響有限。

根據《中央社》報導，黃子哲表示，若郭台銘、王金平若真與柯文哲結盟參選，主要傷害的是國民黨團結的象徵意義，主要的關鍵還是在「棄韓保郭」能否發揮作用，就目前看來，韓國瑜的民調儘管飽受種種攻擊，都仍維持3成左右，若能一直維持在3成以上，棄保很難操作。

郭、柯、王三人自8月23日公開合體後，參選2020總統傳言不斷，有週刊報導，三方將明確討論合作分工，「共組競選團隊」及「共推立委」將成為郭柯王結盟的最後一哩路，王金平27日也證實，的確兩兩交換過意見，各方都是希望能夠讓中華民國更好，但尚未有任何結論。

▲柯文哲、郭台銘、王金平出席八二三砲戰紀念音樂饗宴。（圖／記者湯興漢攝）



至於，郭台銘何時宣布參選？永齡基金會副執行長蔡沁瑜27日出面受訪回應，9月17日為宣布是否參選的最後期限，目前為止慎重思考中，評估的面向包括台灣目前局勢、國際局勢，還有郭台銘出來選，是不是真的能為台灣帶來解決良方、解決到什麼程度等，都是他思考的重點。

若郭台銘真的宣布參選，黨內基層揚言要「開鍘」，蔡沁瑜回應，以台灣現在的政治發展，應該要跳脫藍綠的框架，跳脫統獨，不要再拿這件事情來綁住自己，不要再受到藍綠的束縛。

▲郭台銘出席八二三砲戰紀念音樂饗宴。（圖／記者李毓康攝）

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