酸柯文哲變「政治老千」　陳水扁：徒增「果凍」的政治行情

▲柯文哲、郭台銘、王金平。（圖／記者湯興漢攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

「郭柯王」結盟進軍2020總統大選備受關注。對此，前總統陳水扁分析台北市長柯文哲從「政治素人」變成「政治老千」一點幫助也沒有，只是增加郭台銘的行情。

陳水扁認為，柯文哲原本以獨立人士參選總統，而不是另組新政黨，他的當選機率很高，「本來無黨是台灣最大黨，如今頂多是第三大黨，把自己做小了。」

陳水扁表示，柯文哲這段日子與鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平大玩政治遊戲，「政治素人」變成「政治老千」，白色染上金紅，「對他一點幫助也沒有，徒增『果凍』的政治行情」；一旦郭宋合作，代表親民黨參選，柯文哲豈不賠了夫人又折兵？！「當然郭台銘也不排除自行參選，果真如此，柯文哲的總統之路提前結束，2024年也別想了！？」

此外，時代力量黨主席徐永明27日下午拜會陳水扁，讓他大讚感受到時力又活了起來，他認為，「時代力量與民進黨說再見，也不是柯市長的最愛，堅持走自己的路，絕對是正確的選擇。」

陳水扁說，與徐永明暢談一個多小時，讓他深深感受到該黨又活了起來，「不但不會因而解體，不分區立委拿下3席不再是夢，2020年推出的區域立委，將讓民進黨立委選舉吃足苦頭」；也不排除提名總統候選人，讓總統大選新戰國時代更形激烈多彩，平添不少變數，甚至有可能2022年台北市長選舉推出國民兩黨以外的第三組候選人，再讓1994、2014三腳督的市長之爭再度重演。

▲徐永明拜會陳水扁。（圖／翻攝自陳水扁臉書）

