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快訊／郭台銘要重振國民黨魂！參選與連署方式917前慎重評估

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▲▼郭辦發言人蔡沁瑜副執行長回應是否參選。（圖／記者徐斌慎攝）

▲郭辦發言人蔡沁瑜副執行長回應是否參選。（圖／記者徐斌慎攝）

記者楊蕓、羅婉庭／台北報導

鴻海集團前董事長郭台銘、台北市長柯文哲以及前立法院長王金平於8月23日合體後，郭台銘參選傳言不斷，外傳郭台銘兒子郭守正近日曾與友人親口透露，「確定不等換瑜了」。永齡基金會副執行長蔡沁瑜27日出面受訪回應，9月17日為宣布是否參選的最後期限，目前為止慎重思考中。

蔡沁瑜重申，是否參選考量的是台灣整體利益，郭台銘跟郭守正從來沒有對外提出相關評論，對於「換瑜」也沒有期待，因此就沒有「等」的問題，報導屬臆測；另外，9月17日為宣布是否參選的最後期限，目前為止慎重思考中。外傳連署APP一事，蔡也澄清，團隊一直沒有對外發包製作APP，至於有些粉絲或支持者自動自發要做，他們並不清楚。

針對內部是否有商討連署的方式，蔡沁瑜說，這就像郭台銘要不要參選一樣，都還在慎重評估中，「未來連署方式是甚麼，也是評估方向之一」，評估的面向包括台灣目前局勢、國際局勢，還有郭台銘出來選，是不是真的能為台灣帶來解決良方、解決到什麼程度等，都是他思考的重點。

她強調，我們思考方向是要用中道力量，讓中華民國贏，讓人民在未來過更好的生活，在經濟上有更好的出路，甚至「重振國民黨黨魂」，都是思考方向，因此在這個基礎上，「脫黨議題目前為止不存在」。

對於如何跟柯文哲共組團隊、以及外傳「柯文哲負責空軍，王金平組織陸軍」等傳言，蔡沁瑜都強調，目前都沒談到這部分，三方幕僚一直保持密切、順暢溝通，但相關職務分配、工作分配都沒談到。

▲▼郭辦發言人蔡沁瑜副執行長回應是否參選。（圖／記者徐斌慎攝）

針對國民黨內基層喊話「開鍘」聲音不斷傳出，國民黨考紀會日前已針對總統立委選舉研擬完成黨員行為規範草案，近期將提報中常會核定通過後實施。考紀會主委魏平政表示，只要非國民黨提名的國民黨員在11月登記當天前往登記參選，不管是登記參選總統還是立委，國民黨一定會黨紀處理。

對此，蔡沁瑜日前表示，在黨紀處分這件事情上，有「於情」跟「於理」兩個部分，於情是郭台銘跟國民黨之間有滿深厚的感情，過去國民黨太多次危難當中，郭台銘多次的伸出援手；所以在情份上面，國民黨會做最適當的處理。

她說，於理方面，則是以台灣現在的政治發展，應該要跳脫藍綠的框架，有一種思維叫做中華民國思維，應該要跳脫藍綠、跳脫統獨，不要再拿這件事情來綁住自己，不要再受到藍綠的束縛。

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