　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／柯文哲台灣民眾黨成軍　全e化發展「雲端政黨」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼柯文哲市立聯合醫院忠孝院區演講暨慈悲關懷社區志工授證。（圖／記者湯興漢攝）

▲柯文哲。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲籌組的台灣民眾黨，日前正式通過內政部審核，籌備處也已證實收到公文，民眾黨在23日成為正式政黨。據了解，未來民眾黨招收黨員將全面e化，透過網頁方式線上申請；此外，該網頁也將設有討論區等，讓民眾與黨之間可以進行「雙向回饋」，計畫要邁向「雲端政黨」的模式發展。

民眾黨籌備處發言人林珍羽受訪表示，收到內政部公文後，待後續法人登記完備後才算正式成立。林補充，法人登記需到地方法院報備申請，完成法人登記後30天內，將法人登記影本送到內政部備查，才會完成所有程序，目標在9月底前完成。

▲▼柯文哲出席一日社區關懷日，訪視社區關懷個案。（圖／記者湯興漢攝）

至於外界關心的黨內幹部如副主席、秘書長等，知情人士透露，民眾黨現階段到年底，還是以為立委選舉為主，尋覓黨職的急迫性不高，待黨員都陸續入黨、有一定規模後，預計明年再推動黨務，包括中央委員、中評委等改選。

黨內人士透露，民眾黨官方網頁預計在9月初上線，會跟以往的政黨網頁有不一樣的呈現，未來在黨與民眾將間會有「雙向回饋」，民眾不只可以在網路上申請入黨，即便不是黨員，也可以黨友的身分在上面討論政策，「未來官網不單只是一個政黨在提供資訊，民眾也可以進行討論」。

▲▼柯文哲出席一日社區關懷日，訪視社區關懷個案。（圖／記者湯興漢攝）

黨內人士指出，民眾黨會是全面e化的政黨，從入黨申請到後續政策參與、提名推薦，都會改走線上的方式，「一切e化、無紙化，類似雲端政黨的概念」，希望民眾跟這個政黨之間是有雙向溝通的，而不是只有理念的宣傳、資料查詢。

至於在政策討論部分，未來官網會設有討論區，且還將從線上延伸到到線下，劃定累積多少討論量後，會再辦實體的座談會，進一步落實討論。黨內人士強調，政策部分目前陸續跟很多不同領域的協會、聯盟討論，比如有住宅政策、能源政策，這些都是現在在努力的地方。
 

ET快訊
Grace原諒阿翔「唯一條件」曝光　恨透謝忻詛咒：乾脆人間蒸
直播主「哲哥」鏡頭前遭3人拖出去打　粉專PO文稱找到人手腳全
林佳龍要求收回發言！觀光局點頭「採用俄設計師作品」俄傳好消息
楊柳帶3天雨！13號颱風「玲玲」下周可能生成　影響台灣機率高

關鍵字：柯文哲,柯P,台北市,民眾黨,台灣民眾黨民

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

謝長廷為宋七力抱不平　733字解析日本最大冤獄案vs台灣

訪中東前先到「失智咖啡館」送暖　回台決定選總統？郭台銘笑著回應了

如果能重來會說NO！市長韓國瑜半路選總統　李佳芬泛淚：都已上擂台了能怎麼辦？

獨／確定選立委？學姐黃瀞瑩將狂掃台北　首站30日參拜龍山寺

蔡英文專機「引擎毀損」不換　空軍堅砸800萬維修硬飛…總統飛安亮紅燈

幕後／柯文哲台灣民眾黨成軍　全e化發展「雲端政黨」

黃光芹再開新系列「大說謊家韓國瑜」　299字酸：還我牛來

「棄韓保郭」恐奏效？國民黨：郭柯王影響有限

酸柯文哲變「政治老千」　陳水扁：徒增「果凍」的政治行情

蔡英文秀拚經濟成績單　景氣領先指標連續7個月上升

「食物卡牙齒」蕭敬騰神救援！　李玟豪邁大笑：我喜歡這種很live的感覺

94愛游！1歲半女嬰獨自泳池戲水 爸請教練指導...7年後動作超專業

敗給二哈！睡到「腳卡床底」急哀號　全家驚醒救援...牠：怎麼都起來了

男騎士突犁田！機車自走撞前車 花式「跪姿落地」網：準備變身？

8歲弟登玉山「想離天堂媽更近」　爸爸秒淚崩：我們都沒忘記她！

許瑋甯罷麥「清唱3首歌」趕不走　周興哲傻眼：妳還要去趕高鐵！

成名前以為明星天天穿名牌！　迪麗熱巴幻滅羞曝：我穿酒店拖鞋

上海Costco搶商品人潮擠爆停車場　開店4小時急關門...民眾怒喊：退錢

BY2合作孟美岐《有種》超炸　3人一字排開飆舞爆發力破表！

小學生與「禮貌棕熊」互相鞠躬　不斷蹦跳狂點頭...網看完鼻酸！

謝長廷為宋七力抱不平　733字解析日本最大冤獄案vs台灣

訪中東前先到「失智咖啡館」送暖　回台決定選總統？郭台銘笑著回應了

如果能重來會說NO！市長韓國瑜半路選總統　李佳芬泛淚：都已上擂台了能怎麼辦？

獨／確定選立委？學姐黃瀞瑩將狂掃台北　首站30日參拜龍山寺

蔡英文專機「引擎毀損」不換　空軍堅砸800萬維修硬飛…總統飛安亮紅燈

幕後／柯文哲台灣民眾黨成軍　全e化發展「雲端政黨」

黃光芹再開新系列「大說謊家韓國瑜」　299字酸：還我牛來

「棄韓保郭」恐奏效？國民黨：郭柯王影響有限

酸柯文哲變「政治老千」　陳水扁：徒增「果凍」的政治行情

蔡英文秀拚經濟成績單　景氣領先指標連續7個月上升

安以軒剛生完「10位員工集體懷孕」！　單身已婚全中獎…CEO老公豪送24億豪宅

毛弟爆熱戀吳品潔！親密餵食秀後「直接見家長」　迷你熱褲曬辣腿伴遊

謝長廷為宋七力抱不平　733字解析日本最大冤獄案vs台灣

美國獨居媽從地表消失！　女兒3天後驚「在化糞池裡找到她」

訪中東前先到「失智咖啡館」送暖　回台決定選總統？郭台銘笑著回應了

如果能重來會說NO！市長韓國瑜半路選總統　李佳芬泛淚：都已上擂台了能怎麼辦？

戀愛就變「傻」的3大星座女！處女精明全消失、金牛付出無止境

直播主「哲哥」鏡頭前遭3人拖出去打　粉專PO文稱找到人手腳全斷

Grace爆原諒阿翔「唯一條件」曝光！淚吞怨氣　恨透謝忻詛咒：乾脆人間蒸發

獨／確定選立委？學姐黃瀞瑩將狂掃台北　首站30日參拜龍山寺

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

政治熱門新聞

標哥暗批郭董　顏寬恒：交情仍深

學姐動起來！黃瀞瑩將參拜龍山寺

「棄韓保郭」恐奏效？國民黨：郭..

黃光芹新系列「大說謊家韓國瑜」

黃暐瀚預言韓國瑜明年下場

郭台銘確定參選　9月啟動連署

酸柯P變政治老千　陳水扁：徒增..

總統專機「引擎毀損」不換　空軍..

愛情摩天輪真的來了！　韓國瑜：..

韓好友們VS.郭的好友們　陳思..

幕後／民眾黨成軍　全e化走向雲..

郭柯王共推不分區？　王金平：兩..

郭董參選恐爆國民黨出走潮　馬系..

獨／最新民調！韓國瑜慘輸蔡英文..

更多熱門

相關新聞

「棄韓保郭」恐奏效？國民黨：郭柯王影響有限

「郭柯王」結盟參選2020總統大選，國民黨陷入分裂危機，恐將引發「棄韓保郭」的效應。對此，國民黨文傳會義務副主委黃子哲分析，若郭柯王參選對藍綠選情都有傷，而參選人韓國瑜儘管飽受外界攻擊，但仍維持3成以上的支持度，因此棄保影響有限。

酸柯P變政治老千　陳水扁：徒增果凍的政治行情

郭柯王共推不分區？　王金平：兩兩交換過意見

民眾黨確定成立　先拚立委黨務調整再緩緩

孫大千：韓國瑜新選戰模式將用攻擊取代防守

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

辣妹買超跑「只要6萬8」！警察聽品牌傻了

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！

人妻激戰「大鵰」11次喊：比老公長　檢測量認證

被誤會當小三！她2乳頭遭前同事剪斷

高雄男車停夜市自轟亡！網傻：在我家樓下

日本網友超狂「4分鐘間歇運動」

拒俄羅斯設計師！觀光局護江孟芝

姪子友帶2物上香！曝他輕生原因　顏清標秒放聲痛哭

玩水後長詭異紅斑　他48小時喪命

阿嬤騎車遛狗　牠狂奔摔倒遭拖行

妹抱5歲兒墜21樓亡！大舅見屍怒瞪妹夫

兒探病驚見老爸喇舌！補教名師外遇大反攻

俄羅斯原作者：繪3隻石虎送台灣

神逆轉！林佳龍IG親邀俄畫家來台

她見小7「隱藏版15元飲料」秒買

更多

最夯影音

更多

「食物卡牙齒」蕭敬騰神救援！　李玟豪邁大笑：我喜歡這種很live的感覺

94愛游！1歲半女嬰獨自泳池戲水 爸請教練指導...7年後動作超專業

敗給二哈！睡到「腳卡床底」急哀號　全家驚醒救援...牠：怎麼都起來了

男騎士突犁田！機車自走撞前車 花式「跪姿落地」網：準備變身？

8歲弟登玉山「想離天堂媽更近」　爸爸秒淚崩：我們都沒忘記她！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面