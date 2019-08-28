幕後／柯文哲台灣民眾黨成軍　全e化發展「雲端政黨」

▲柯文哲。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲籌組的台灣民眾黨，日前正式通過內政部審核，籌備處也已證實收到公文，民眾黨在23日成為正式政黨。據了解，未來民眾黨招收黨員將全面e化，透過網頁方式線上申請；此外，該網頁也將設有討論區等，讓民眾與黨之間可以進行「雙向回饋」，計畫要邁向「雲端政黨」的模式發展。

民眾黨籌備處發言人林珍羽受訪表示，收到內政部公文後，待後續法人登記完備後才算正式成立。林補充，法人登記需到地方法院報備申請，完成法人登記後30天內，將法人登記影本送到內政部備查，才會完成所有程序，目標在9月底前完成。

至於外界關心的黨內幹部如副主席、秘書長等，知情人士透露，民眾黨現階段到年底，還是以為立委選舉為主，尋覓黨職的急迫性不高，待黨員都陸續入黨、有一定規模後，預計明年再推動黨務，包括中央委員、中評委等改選。

黨內人士透露，民眾黨官方網頁預計在9月初上線，會跟以往的政黨網頁有不一樣的呈現，未來在黨與民眾將間會有「雙向回饋」，民眾不只可以在網路上申請入黨，即便不是黨員，也可以黨友的身分在上面討論政策，「未來官網不單只是一個政黨在提供資訊，民眾也可以進行討論」。

黨內人士指出，民眾黨會是全面e化的政黨，從入黨申請到後續政策參與、提名推薦，都會改走線上的方式，「一切e化、無紙化，類似雲端政黨的概念」，希望民眾跟這個政黨之間是有雙向溝通的，而不是只有理念的宣傳、資料查詢。

至於在政策討論部分，未來官網會設有討論區，且還將從線上延伸到到線下，劃定累積多少討論量後，會再辦實體的座談會，進一步落實討論。黨內人士強調，政策部分目前陸續跟很多不同領域的協會、聯盟討論，比如有住宅政策、能源政策，這些都是現在在努力的地方。

