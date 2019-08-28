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訪中東前先到「失智咖啡館」送暖　回台決定選總統？郭台銘笑著回應了

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郭台銘拜訪Young記憶會館-年輕型失智症的一個家。（圖／翻攝郭台銘臉書）

▲郭台銘發文說，「讓你的時間也浪費在這杯美好的咖啡上吧！」（圖／翻攝郭台銘臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘出發中東前，先拜訪員工全是年輕型失智患者的「Young記憶會館」，他被問到是否回國後就會宣布參選總統，笑著說「哈哈哈，再說再說再說！」他也發文說，「讓你的時間也浪費在這杯美好的咖啡上吧，這次不是一句廣告詞，是真實的人生，他們的努力需要你的支持與肯定。」

郭台銘、台北市長柯文哲以及前立法院長王金平於23日合體後，郭參選傳言不斷。外傳郭的兒子郭守正近日曾與友人親口透露，「確定不等換瑜了。」

對此，永齡基金會副執行長蔡沁瑜27日受訪回應，9月17日為郭台銘宣布是否參選的最後期限，目前為止慎重思考中。她重申，是否參選考量的是台灣整體利益，郭台銘跟郭守正從來沒有對外提出相關評論，對於「換瑜」也沒有期待，因此就沒有「等」的問題，報導屬臆測。

訪中東前先到「失智咖啡館」送暖　回國決定選總統？郭台銘笑著回應了。（圖／東森新聞）

▲▼郭台銘拜訪「Young記憶會館」。（圖／東森新聞）

訪中東前先到「失智咖啡館」送暖　回國決定選總統？郭台銘笑著回應了。（圖／東森新聞）

而郭台銘27日晚間出發前往中東，將連3天參訪石化相關產業，預計30日返回台灣。《東森新聞》直擊郭出發前先拜訪台北市大安區泰順街的「Young記憶會館」，該咖啡廳店員清一色是由年輕失智症患者擔任，從做咖啡、烤餅乾、輕食、招呼都難不倒他們。

被問到為何會來拜訪？郭台銘表示，從網路上看到新聞，「我覺得這些都是需要被照顧的弱勢，跟他們談一談，看他們有什麼需要協助的。」

記者詢問「出國回來就會決定要不要參選？」郭台銘笑說，「哈哈哈，再說再說再說，謝謝你們，謝謝」；記者說「柯市長說力挺參選」；郭笑回「謝謝、謝謝、謝謝。」

▼郭台銘團隊增新血。（圖／東森新聞）

訪中東前先到「失智咖啡館」送暖　回國決定選總統？郭台銘笑著回應了。（圖／東森新聞）

雖郭台銘很低調，但《東森新聞》連兩天直擊他的幕僚進出郭家開會，似乎已進入備戰狀態。蔡沁瑜和永齡基金會顧問郭昕宜主要負責對外發言、聯繫工作；曾是台北市府幕僚的李縉穎和國民黨前中常委林家興，則加入「永齡青年平台」了解青年想法，其實也是蒐集輿情；而鴻海集團的大數據主任高虹安把專長用在民調分析。

郭台銘也在臉書發文說，以前有聽過一句關於咖啡的廣告詞，「人生就該浪費時間在美好的事物上」，「今天我出門為了一杯咖啡，但時間在這個特別的咖啡館裡有著不同的意義。」

郭台銘指出，和照顧年輕失智症朋友的社區工作者們聊了一會兒，年輕失智的故事令人心疼，「我們一般人用時間來記憶，來浪費，但年輕失智者卻是隨著時間，一點點流失了該記得或不該記得的回憶。」

▲▼台灣失智症協會「Young咖啡坊」開幕。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼「Young咖啡坊」的店員清一色是年輕失智症患者擔任。（圖／記者黃克翔攝）

▲台灣失智症協會young咖啡坊。（圖／記者徐斌慎攝）

郭台銘表示，「因為生病了，他們可能點錯餐，送錯菜，搞錯咖啡送錯桌，但咖啡中滿滿的溫暖與心意，讓這每一杯咖啡都融了愛，是不是點對、喝對就不是那麼重要了。」

郭台銘說，「顧客的稱讚帶來幫助他們找回自信的成就感，保持樂觀堅強地面對生活的困難及挑戰。我向這些社區工作者請益許多早發性失智症的相關照護議題，也看看未來基金會是否有幫的上忙的地方。」

郭台銘指出，Young記憶會館是由台灣失智症協會成立，致力為年輕失智者及家屬提供照護課程及社會支持，每周六對外開放變身為「Young Coffee」，是全台灣唯一一間由年輕型失智者提供服務的咖啡館。

郭台銘寫道，「讓你的時間也浪費在這杯美好的咖啡上吧，這次不是一句廣告詞，是真實的人生。他們的努力需要你的支持與肯定，大家有空的話也一起來喝杯咖啡吧！」

▼咖啡廳內約有20個座位，讓民眾可以預約到場品嘗咖啡、輕食。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼台灣失智症協會「Young咖啡坊」開幕。（圖／記者黃克翔攝）

【Young咖啡坊】

服務時間： 每周六上午10時至下午4時 
服務地點： 台北市大安區泰順街2巷4號
預約方式： 臉書搜尋「Young記憶會館」粉絲專頁，採線上預約

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關鍵字：郭台銘,2020大選,Young記憶會館,失智症,Young咖啡坊

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