　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

海巡役男溫馨陪伴　獨居長者憶享天倫樂

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲海巡署南部分署警衛隊第五中隊官兵役男，主動與華山基金會前往轄區內慰問獨居長者，表達南部分署關懷之意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲海巡署南部分署警衛隊第五中隊官兵役男，主動與華山基金會前往轄區內慰問獨居長者，表達南部分署關懷之意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

海巡署南部分署因應「祖父母節」，特8月27日由警衛隊第五中隊官兵役男，主動與華山基金會前往轄區內慰問獨居長者，並準備簡易物資，期盼為鄰里盡一份心力，表達南部分署關懷之意，希望藉由此次善行拋磚引玉，讓社會上更多的善心人士投入關懷弱勢族群。

▲海巡署南部分署警衛隊第五中隊官兵役男，主動與華山基金會前往轄區內慰問獨居長者，表達南部分署關懷之意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

海巡署南部分署因應「祖父母節」，於27日由警衛隊第五中隊官兵役男與華山基金會志工人員一同前往轄區內慰問20餘處獨居長者。基於長者人數與海巡勤務考量，南部分署規劃自27日起為期一週前往轄區內慰問長者。

▲海巡署南部分署警衛隊第五中隊官兵役男，主動與華山基金會前往轄區內慰問獨居長者，表達南部分署關懷之意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

前往探視路上，因白鹿颱風過境，造成彎彎曲曲的小路上，泥濘不堪，儘管如此，海巡弟兄趁著27日天氣晴朗，親自準備簡易物資驅車前往送至長者家中，也協助測量血壓，讓長者們直接感受到海巡兄弟誠心的關懷與幫助，接手物資的長者內心無一不被打動，感動落淚訴說：「其實我也很想要子女能常常回來陪伴」。這也讓協助轉送物資的役男有感而發，紅著眼眶的笑著說：「我想回家，看看我的阿公阿嬤了…」。▲海巡署南部分署警衛隊第五中隊官兵役男，主動與華山基金會前往轄區內慰問獨居長者，表達南部分署關懷之意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

海巡署南部分署表示，秉持著為民服務精神，透過警衛隊第五中隊官兵配合華山基金會志工人員一同訪視慰問，除期望能為需要幫助的人帶來更多實質照顧及溫暖，也展現愛鄉愛民誠意，日後將更主動關懷附近獨居或孤困長者，使長者們可以更樂觀地面對未來生活點滴，發揮海巡聞聲救苦之精神。

ET快訊
開幕當天就塞爆　上海人用人民幣「教訓」Costco有這3大原
6歲兒失蹤27hrs「一度發現可疑形跡」！爸趴欄杆絕望喊：你
被誤會當小三！她2乳頭被陸前同事剪斷　下秒救命鈴響了

關鍵字：海巡,役男,溫馨,獨居長者,天倫

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

花蓮警查獲歷年最大毒咖啡包分裝場　基隆毒庫搜出10萬餘包

網路行銷觀光！花蓮影像創作領袖營競賽 《花蓮的氣息》奪冠

海巡役男溫馨陪伴　獨居長者憶享天倫樂

閒遊藝林李國殿書法篆刻攝影展　8月底南鯤鯓代天府登場

環保署長體驗台南T-Bike　低碳旅遊健康環保

嘉義失智翁只穿底褲倒臥工寮　警方及時找到人送醫

芳苑肉鴨中標感染禽流感　動防所消毒撲殺444隻 　

台南市議長郭信良　受邀擔任小英競選總部台南後援總會長

拚暖冬讓旅客有感　嘉楠風華酒店買一送一千元有找

全面拚勝利！　國民黨台南市黨部建請黨中央提名洪秀柱參選立委

許瑋甯罷麥「清唱3首歌」趕不走　周興哲傻眼：妳還要去趕高鐵！

工程師遭判失智...熱鬧家庭成冰宮「失智咖啡廳」讓他學習與病共存

法國嬤初嚐4款台灣泡麵反應超萌 手忙腳亂「旋風吸入」：還想吃

墾丁休旅車失控落海9人秒滅頂　司機伸腳煞車未果跳車衝海救人

女選手「迷幻嗓音」飆唱《瘋子》開口跪　李榮浩：她比你想像中怪一百倍！

喵到崩潰！媽錄哭餓三重奏反制　「搞威貓」暴怒一掌靜音：吵死惹

鄧紫棋「只想跟五月天合作」　阿信：不用場面話...她回馬槍得分！

毛不易x290位素人震撼合唱《消愁》　阿卡貝拉加上百人共演戲劇...超感動

狠甩18公斤、體脂狂降15%！崔佩儀公開瘦身秘訣

茄子蛋和台下粉絲合唱《浪流連》　 齊唱「這個風風雨雨的社會」起雞皮！！

花蓮警查獲歷年最大毒咖啡包分裝場　基隆毒庫搜出10萬餘包

網路行銷觀光！花蓮影像創作領袖營競賽 《花蓮的氣息》奪冠

海巡役男溫馨陪伴　獨居長者憶享天倫樂

閒遊藝林李國殿書法篆刻攝影展　8月底南鯤鯓代天府登場

環保署長體驗台南T-Bike　低碳旅遊健康環保

嘉義失智翁只穿底褲倒臥工寮　警方及時找到人送醫

芳苑肉鴨中標感染禽流感　動防所消毒撲殺444隻 　

台南市議長郭信良　受邀擔任小英競選總部台南後援總會長

拚暖冬讓旅客有感　嘉楠風華酒店買一送一千元有找

全面拚勝利！　國民黨台南市黨部建請黨中央提名洪秀柱參選立委

無人敢擋蘇系王閔生參選？　民進黨：不實報導嚴厲譴責

輕鬆蝦拼！國泰世華攜手蝦皮推聯名卡　刷卡最高13%回饋還享免運費

東奧門票有轉讓期　台灣配額太少中華奧會積極爭取

娛樂≠放鬆！醫細數「這些活動」反而超耗腦...你也常越玩越累？

9月營所稅暫繳申報開跑　估計將破2,000億元大關再創新高

初次約會怕冷場？這6個超實用聊天話題　學起來就不出錯！

不甘心始終被低估　羅齊爾轉隊黃蜂誓言打響自己名號

傳郭柯王共推不分區立委　王金平證實：兩兩交換過意見

一芳加盟主預告「下周有大動作」！　聯合要求柯梓凱出來面對

日職／陽岱鋼難得先發4打數無安打吞3K　連9打數無安打

地方熱門新聞

眼鏡蛇掛水龍頭　台南網友：來這..

韓國瑜帶李佳芬看電影　學生喊「..

女童看病太吵！狠父打巴掌威脅閉..

最美禪寺　蘆竹「宏願大千世界」..

台東漂流木撿拾開始　民眾依規定..

嘉楠風華酒店買一送一千元有找

東北角驚見藍環章魚　可毒死26..

配合產線整併　定穎電子解僱42..

國民黨台南市黨部建請提名洪秀柱..

日青年單車環島碰「白鹿」　警張..

國發會支持　桃園捷運三鶯延伸八..

長榮中學財務危機　議員要陳宗彥..

台南先進大眾運輸系統發展前景論..

神蹟！供品35秒掃光　大家滿載..

更多熱門

相關新聞

海巡攜手無毒世界協會　培訓反毒大使

海巡署金馬澎分署與社團法人台灣無毒世界協會攜手合作，培訓各地區反毒大使，日前至該分署禮堂辦理「反毒講師培訓研習班」，期透過專業講師指導，培育新一代的反毒大使，使得反毒教育能向下紮根，向上結果。

海巡籲請民眾切勿觀浪以免受罰

颱風來海巡旋緊發條　勸離海邊不要命遊客

印尼船彰化外海傾斜海巡救出40人

台東大鳥浪襲　失蹤學生屍體尋獲

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

《玩很大》Debbie泳裝直接穿出門！

俄羅斯原作者：繪3隻石虎送台灣

與夫為教養問題吵架　她抱4歲兒上21樓墜下慘死

一芳買1送1！網紅曝一張圖：沒人

姪子友帶2物上香！曝他輕生原因　顏清標秒放聲痛哭

店員認出偶像　忍不住「騎上去」

人妻激戰「大鵰」11次喊：比老公長　檢測量認證

郭台銘確定參選　9月啟動連署

林莎、羚小鹿泳褲開腿爬墊走光！

3歲兒丟客廳！人妻與小王房內爽啪　夫怒譙：好X嗎

機車熄火！騎士一看嚇壞默唸：五營兵將　神奇事發生

情侶收編小髒狗　結果養到袋鼠？

謝忻、阿翔被爆有「8年愛的結晶」！

3.3萬商務艙　只吃5片水果和點心

被挑釁5次！正妹怒帶2刀反殺酒醉男

更多

最夯影音

更多

許瑋甯罷麥「清唱3首歌」趕不走　周興哲傻眼：妳還要去趕高鐵！

工程師遭判失智...熱鬧家庭成冰宮「失智咖啡廳」讓他學習與病共存

法國嬤初嚐4款台灣泡麵反應超萌 手忙腳亂「旋風吸入」：還想吃

墾丁休旅車失控落海9人秒滅頂　司機伸腳煞車未果跳車衝海救人

女選手「迷幻嗓音」飆唱《瘋子》開口跪　李榮浩：她比你想像中怪一百倍！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面