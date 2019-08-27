海巡役男溫馨陪伴　獨居長者憶享天倫樂

▲海巡署南部分署警衛隊第五中隊官兵役男，主動與華山基金會前往轄區內慰問獨居長者，表達南部分署關懷之意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

海巡署南部分署因應「祖父母節」，特8月27日由警衛隊第五中隊官兵役男，主動與華山基金會前往轄區內慰問獨居長者，並準備簡易物資，期盼為鄰里盡一份心力，表達南部分署關懷之意，希望藉由此次善行拋磚引玉，讓社會上更多的善心人士投入關懷弱勢族群。

海巡署南部分署因應「祖父母節」，於27日由警衛隊第五中隊官兵役男與華山基金會志工人員一同前往轄區內慰問20餘處獨居長者。基於長者人數與海巡勤務考量，南部分署規劃自27日起為期一週前往轄區內慰問長者。

前往探視路上，因白鹿颱風過境，造成彎彎曲曲的小路上，泥濘不堪，儘管如此，海巡弟兄趁著27日天氣晴朗，親自準備簡易物資驅車前往送至長者家中，也協助測量血壓，讓長者們直接感受到海巡兄弟誠心的關懷與幫助，接手物資的長者內心無一不被打動，感動落淚訴說：「其實我也很想要子女能常常回來陪伴」。這也讓協助轉送物資的役男有感而發，紅著眼眶的笑著說：「我想回家，看看我的阿公阿嬤了…」。

海巡署南部分署表示，秉持著為民服務精神，透過警衛隊第五中隊官兵配合華山基金會志工人員一同訪視慰問，除期望能為需要幫助的人帶來更多實質照顧及溫暖，也展現愛鄉愛民誠意，日後將更主動關懷附近獨居或孤困長者，使長者們可以更樂觀地面對未來生活點滴，發揮海巡聞聲救苦之精神。