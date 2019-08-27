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台南市議長郭信良　受邀擔任小英競選總部台南後援總會長

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▲小英競選總部正式邀請台南市議會議長郭信良（左二）擔任台南後援總會長。（圖／記者林悅翻攝）

▲小英競選總部正式邀請台南市議會議長郭信良（左二）擔任台南後援總會長。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

小英競選總部決策委員會召集人洪耀福，8月27日中午與執行長沈發惠、委員黃承國南下，邀請台南市議會郭信良議長擔任小英台南後援總會總會長，郭信良表示會好好思考，因為接了位置，掛了名就是要承擔責任。

議長郭信良指出，其實他和小英總統的交情是從她擔任民進黨黨主席一直到現在，小英總統參與的每一場大小選戰，他都是全力以赴，包括此次的初選，當然他自己也爲了小英總統，遭受無數的抹黑與打壓。

27日小英競選總部由決策委員會洪耀福召集人、執行長沈發惠、委員黃承國親自南下邀請台南市議長郭信良，擔任台南後援總會總會長，郭信良表示，以他的個性，只要承諾了，一定是全力以赴、承擔責任。因此，他更需要好好地思考自己是否能扮演好這個角色。

郭信良強調，現在台灣處處面臨中國的打壓，又有香港做我們的借鏡，台灣在2020的這一戰更加重要，台灣沒有分裂的本錢，只有摒除過去所有的歧見，合力讓台灣更好。

蔡英文台南市競選總部執行總幹事蔡麗青表示，小英總統競選連任的後援會，能夠遍地開花、愈多愈好，競選總部目前已經籌備了百工百業，以及各區域、各社團後援會，當然歡迎不分黨派的政治人物，都可以成立後援會支持蔡英文總統連任。

爭取支持最大化是勝選的目標，我們樂觀看待其他政黨、無黨派人士來共同支持，郭信良議長願意支持蔡英文，總比支持韓國瑜好；若可以藉此釐清與國民黨的關係，投入抗中保台的行列，也未嘗不是一件好事，但是民進黨是一個有理想和紀律的政黨不會因此本未倒置忘記了當初創黨堅持的價值！

民進黨台南黨部將配合蔡英文台南市競選總部主任委員黃偉哲的規劃，面對2020年總統與立委選戰，一起為延續本土政權而努力。
 

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關鍵字：台南市,議長,郭信良,小英,競選總部,後援總會長,2020大選,民進黨

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