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出征選立委　洪秀柱發豪語：拚台南席次過半

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▲▼洪秀柱回應媒體台南立委選舉事件。（圖／記者宋良義攝）

▲洪秀柱。（資料照／記者宋良義攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

國民黨台南市黨部27日召開提名審查小組會議，建請黨中央提名前主席洪秀柱，第六選區立委選舉。對此，洪秀柱辦公室發言人李旨揚表示，洪秀柱對於台南市黨部會議並不知情，但尊重黨中央任何決定，洪秀柱也發下豪語力拚台南過半席次。

洪秀柱27日也透過新聞稿表示，非常感謝台南市里長聯誼會的夥伴，以及台南各界鄉親好友們的支持，願意貢獻一己之力，但更多徵召及選務的工作，仍應由黨中央透過整體局勢全盤考量，我們尊重黨中央最終的安排，無論如何，只有全黨團結，上下一心，凝聚共識，才能攜手拚出過半國會！重返新政！

洪秀柱也說，現在的台南市，從市府到議會，甚至中央民代，大多被民進黨長期把持，無法真實反映民意外，因此2020，國民黨一定要在台南帶來改變，擴大經營、爭取地方認同，在台南拚出過半席次！

台南市黨部主委謝龍介表示，「團結真有力、全面拚勝利」，感謝洪秀柱為黨身先士卒，投入最艱困的選區，也感謝有意參選的黨內外人士共同禮讓，以大局為重，呼籲全部黨員齊心團結，以贏得明年大選為共同唯一目標，讓國民黨重返執政，讓人民過好日子。

謝龍介表示，洪秀柱未來代表國民黨參選立委，會把重點放在教育及台南城市發展的議題上，兩岸論述則交由總統參選人韓國瑜表述，他給予洪秀柱高度的肯定和感謝。提名小組這期間也進行相關資料的蒐集跟評估，諮詢多位各方所推薦的人選，包括雲林熱血菜農林佳新等，感謝大家都能夠以大局為重，讓國民黨能夠凝聚共識，全力以赴把台南贏回來！

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關鍵字：洪秀柱,謝龍介,國民黨,2020立委大選,2020

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