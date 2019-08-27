1公斤豬肉140元！29省下發20億人民幣　「補貼+限購」救豬價

▲大陸去年8月爆發非洲豬瘟，撲殺大量豬隻。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

受非洲豬瘟疫情影響，大陸豬價節節上升，本月26日豬肉平均價格達到每公斤31.97元（人民幣，下同，約新台幣140元）。對此，29省份已啟動價格補貼聯動機制，4月以來總計發放20多億元「救豬價」，譬如福建莆田政府24日宣佈，每公斤豬肉將補貼4元（約新台幣18元），憑身分證每人限購2公斤。

據大陸農業農村部的數據，截至昨（26）日14：00，全國農產品批發市場豬肉平均價格為31.97元/公斤，比上週五上升2.8%。另外數據顯示，7月CPI（居民消費價格指數）上漲2.8%，創今年新高，而推升CPI走高的最主要原因，正是豬肉價格。

▲中方今年7月從法國進口的豬肉量，比去年同期增加兩成。（圖／翻攝自微博）

面對豬肉價格持續飆漲，大陸國家統計局相關負責人表示，價格臨時補貼實行「按月測算、按月發放」，若CPI單月同比漲幅達到3%、或CPI中食品類價格指數單月同比漲幅達到6%，便按月啟動聯動機制，按規定的資金管道、補貼標準和保障對象發放價格補貼。

今年4月至今，大陸已有29個省份啟動價格補貼聯動機制。福建莆田荔城區政府24日宣佈，啟動農副產品平價商店銷售政策，9月6日起每公斤豬肉補貼4元，憑身分證每人限購2公斤。

廈門則對96家平價商店內的豬肉類農產品，提供5%的優惠補貼，每個市民每次限購2.5公斤；明溪則撥款20萬元，對4家超市的豬肉給予差價補貼，並限每家超市每天銷售條肉、腿肉各200公斤，瘦肉、排骨各100公斤，居民每人每次限購兩個品種，單品限購1公斤。

▲由於豬肉生產周期一般要6到8個月，因最快也要等到年底甚至明年春節前，豬肉價格才有機會逐漸平穩。（圖／翻攝自微博）

浙江、江西、江蘇、廣東等多個省也紛紛推出政策，提高生豬生產，保障豬肉供應。江蘇已於7月底宣佈，提撥人民幣2.61億元補助資金，將能繁殖母豬、育肥豬保險金額，分別從每頭1000元、每頭600元，提高到每頭1200元和每頭800元。

四川則對標準化養殖場建設加大支持，給各地市分配年度最低出欄數，例如要求成都市每年必須出欄557萬頭以上，遠在川滇山區的攀枝花亦被要求必須完成年度42萬頭的出欄任務。