菲律賓疑爆首例非洲豬瘟！19日凌晨0時起帶豬肉入台罰20萬

▲應變中心呼籲旅客別帶疫區肉類製品入境。（圖／記者曾俊豪攝）

記者許展溢／台北報導

非洲豬瘟中央災害應變中心今（18日）指出，根據可靠消息來源指出菲律賓疑似發生非洲豬瘟案例，但該國尚未向世界動物衛生組織（OIE）通報疫情，為防疫超前部署，防止疫病入侵，決定自‪19日零時‬起增加對菲律賓入境桃園機場旅客手提行李進行全面X光機查驗。

應變中心表示，目前桃園機場因入境旅客人數較多，除託運行李已全面檢查外，手提行李則針對來自高風險地區（包含大陸、香港、澳門、越南、寮國、柬埔寨、緬甸、泰國、北韓、韓國及俄羅斯）的旅客，由防檢局執行百分百X光檢查。

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▲19日凌晨0時起帶豬肉入台罰20萬。（圖／防檢局提供）

應變中心指出，考量菲律賓布拉干省及黎剎省疑似發生非洲豬瘟疫情，防檢局決定自‪19日凌晨零時起，將菲律賓列入高風險地區，對來自該國旅客進行手提行李檢查，其他機場則已對所有入境旅客託運行李及手提行李，由關務署X光機及防檢局檢疫犬進行檢查。

▲應變中心強調，非洲豬瘟疫情仍在亞洲擴散，絕對不能違規帶豬肉製品回台。（圖／資料照）

值此疫情在亞洲擴散時刻，應變中心特別呼籲，國內養豬業者應儘速提升養豬場生物安全防護措施，嚴防疫病入侵，不要讓所有防疫的辛勞破功。應變中心也提醒入境旅客，千萬不要違規攜帶豬肉產品入境，違者將遭重罰，首次罰20萬元，第2次罰100萬元，民眾切勿以身試法。