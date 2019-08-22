陸禁漁期結束等不及撈過界　清出9.5公斤豬肉...海巡如臨大敵

▲經通報行政院農業委員會動植物防疫檢疫局協助處理後，防疫人員也於22日上午抵達並進行防疫消毒。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

正值大陸南海伏季休魚期剛結束，桃竹苗海域陸續出現越界大陸漁船。8月21日晚間，新竹隊海巡艇在發現陸船「閩獅漁○○○號」於永安外海20.4浬處正越界作業，海巡隊隨即廣播命令其停船受檢，但該陸船卻拒檢並蛇行逃逸。巡防人員即採霹靂手段強靠登檢，該漁船並在淡水海巡隊協助戒護下，於22日順利押抵台北港。

每年的5月16日至8月16日為大陸地區的「禁漁期」，期間所有漁船均禁止出港作業。而16日12點「禁漁期」一結束，陸籍漁船也迫不及待紛紛出海，海巡署更開始加強海巡巡邏。

海巡署艦隊分署第12海巡隊果然在21日晚間6點左右，在永安外海20.4浬處發現陸籍漁船「閩獅漁○○○號」正在越線捕撈，海巡人員立即以廣播要求該漁船停船受檢，只是陸船卻拒檢並試圖蛇行逃逸。

巡防人員立即採取霹靂手段強靠登檢，隨後海巡人員進行清艙，更發現該船上有非法漁獲6000公斤及冷凍庫豬肉9.5公斤。由於目前仍處於非洲豬瘟防疫期，經通報行政院農業委員會動植物防疫檢疫局協助處理後，防疫人員也於22日上午抵達並進行防疫消毒，而冷凍豬肉也被攜回處理，避免疫情流入。

「閩獅漁○○○號」也在淡水海巡隊協助戒護下，於22日順利押抵台北港。全案人船、共16人依法帶返台北港偵辦中。