搭上公車...她遭熱源緊貼後方渾圓！扭頭驚見外套「溫溫一灘」嚇歪　結局曝

▲他在公車上性騷擾女子，遭判拘役50日。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台北報導

台北市一名女子靜靜（化名）1月中旬搭公車時，遭到夏姓男子緊貼，對方還趁她來不及防備時，掏出自己的生殖器官隔著靜靜衣褲摩蹭她的臀部、大腿，甚至更發洩在靜靜的外套上，嚇得她趕緊報警處理。台北地方法院審理後，依性騷擾罪判他拘役50日，得易科罰金5萬元，可上訴。

根據起訴書，夏男1月18日晚間9時30分許，在大坪林捷運站搭上公車，瞄準人群中的靜靜，直接緊靠她的身後，但這還沒完，不久後竟趁著靜靜不及防備時，竟掏出生殖器官隔著衣褲摩蹭靜靜的臀部及大腿，還射精在靜靜的外套上，得手後隨即下車逃逸。

靜靜不堪受辱決定報警處理，警方調閱監視器後，發現了夏男的惡劣舉動，循線逮人；夏男到案後，在警詢及偵訊中坦承犯行，希望能與靜靜和解，但遭拒絕。

台北地方法院認為，夏男與靜靜素不相識，竟然趁著對方來不及抗拒時，用生殖器官隔著褲子碰觸女性的臀部、大腿，還流出精液，足以認定他有性騷擾的意圖，犯了性騷擾防治法第25條第1項之意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為觸摸臀部及其他身體隱私部位罪；審酌他的犯後態度，有意願和解遭拒，判他拘役50日，得易科罰金5萬元。全案仍可上訴。

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