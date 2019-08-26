上班被摸屁股！制服OL丟菜單飆罵…下秒腦瘤破裂昏迷送醫

▲OL被客人摸屁股，當場丟菜單飆罵，沒想到後來竟然昏迷。（圖／翻攝自《梨視頻》）



大陸中心／柯振中報導

湖北武漢一名在飯店上班的OL日前被客人偷摸屁股，當場氣炸摔菜單怒罵客人，沒想到疑似因為血壓急速飆高，導致顱內動脈瘤破裂，當場昏了過去，現在仍在加護病房急救中。前夫得知消息，立刻趕到醫院照顧，但女子仍昏迷不醒，讓他相當難過。

綜合陸媒報導，王姓女子是一間餐廳的領班，她日前上班時，被客人偷摸屁股，讓她立刻氣炸摔菜單、飆罵對方，將對方趕出餐廳。

沒想到，不久之後，王女突然一陣頭暈，隨後就倒在餐廳的門口，讓目擊者當場嚇傻。武漢科技大學附屬天佑醫院接獲消息，立刻將王女接回急救，經過初步調查，王女暈倒的原因是因為顱內動脈瘤破裂出血。

▼醫院說，王女暈倒的原因是腦動脈瘤破裂出血。（圖／CFP）



此外，院方說明，由於王女暈厥後中摔在地上，因此還有開放姓顱腦損傷、腦脊液耳漏、右側顴骨骨折等症狀。

王女的前夫鄧男獲報後，立刻帶著兒子趕到醫院，探視前妻。鄧男指出，截至目前為止，前妻還是沒有清醒，住院到現在已經花了15萬元（人民幣，以下同，約新台幣67萬元），但前妻任職的公司只願意負擔2萬元的醫藥費，偷摸前妻屁股的客人也只出了數萬元，剩下的只能自己籌。

鄧先生表示，院方說明，接下來前妻要住院3周，可能要再多出20多萬元的開銷，讓他無力負擔，但「作為夫妻一場，她有難了，我肯定要盡心盡力去幫助」。目前，警方已將摸王女屁股的客人拘留，詳細事故原因，還在進一步調查。

▼王女的前夫得知消息，立刻趕到醫院照顧前妻。（圖／翻攝自《梨視頻》）

