與夫為「教養問題」爆爭執...她清晨抱4歲兒轉身21樓墜下　血泊中雙雙慘死

▲台中市27日上午發生墜樓事件！一對母子當場慘死。（圖／記者陳玉攝）

記者陳玉、戴若涵／台中報導

台中市北區英才路一戶住宅大樓27日清晨6時許，發生一起墜樓事件！大樓警衛值班時，突聞「碰」一聲巨響外出查看，驚見一對母子倒臥血泊中，趕緊報警處理。警消人員接獲通報到場，發現這對母子已明顯死亡，研判2人是從頂樓（21樓）墜落3樓平台。死者丈夫透露，夫妻倆前一晚為了兒子的教養問題發生爭吵。

台中市消防局27日日清晨6時許接獲警方轉報，英才路一處住宅大樓發生民眾墜樓事件，但救護人員到場時，驚見一對母子倒臥血泊之中，初步調查母親39歲、男童年僅4歲，已明顯死亡。據了解，死者為家庭主婦，與丈夫育有一子，家住北投。

警方初步調查發現，現場沒有遺書、字條，也沒有他殺跡象，整起事件詳細事發原因及經過仍有待進一步調查釐清。死者45歲丈夫透露，夫妻倆已買下這處豪宅的其中一戶，目前尚未入住，先前與妻曾多次因「教養問題」發生爭執，26日晚間夫妻倆再度為了孩子的教養問題爭吵，孰料，妻子竟趁他睡夢中帶著孩子離家，隨後發生憾事，讓他感到相當悲痛！

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