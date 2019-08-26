公車上強抱女乘客還耍醉拳　醉男又摟司機強吻質問「為啥我不行」

▲醉漢上車後，直接走向女乘客並試圖強行抱她。（圖／翻攝自網易視頻，下同）

實習記者范芷菱／綜合報導

喝醉酒就容易鬧事。深圳近日有一位醉漢在公車上大鬧，一上車先是走到一名女乘客旁伸手強抱，被躲開後不斷辱罵。乘客勸阻無效後還在走道間耍起了「醉拳」，甚至硬闖其他民眾所設的「人肉防線」，跑到男司機位置旁開始強吻、不斷毆打對方。

據《網易新聞》報導，從深圳一輛M270線公車上的監控面中可以看到，一名喝醉酒的白衣男子18日晚上9點半從天濠購物廣場站上車，隨即搖搖晃晃地走向一名站著的女乘客，企圖伸手強行抱住她。幸好女乘客迅速地躲到欄杆後面，但男子開始不斷大聲辱罵對方，直到女乘客下車後仍然在車上大吵大鬧。車子行駛途中，男子卻不肯坐下，還在走道中耍了一套「醉拳」；旁邊乘客看不過去好心勸阻，該男子卻一屁股坐在地板上，直喊「有人撞我」。

▲男子一度在走道中耍起「醉拳」，還坐在地上大吵大鬧。

之後男子又爬起來直往駕駛的方向走去，坐在後座的一名男乘客眼看不對，急忙衝上前用身體攔住醉酒男，兩手抓住走道的左右欄杆，就是不讓他過去。沒想到醉漢硬是突破「防線」跑到男司機旁，質問他「你為什麼說我不行」，還雙手摟住司機脖子就是一頓猛親，嚇得對方連忙用手推開。

M270線司機劉勝忠表示，「快到總站時我就沒辦法了，看他發那麼大怒火又怕他摔跤，所以立馬停車並將手煞車拉好，開門讓他下車。但他突然一隻手摟住我的脖子，用拳頭打我太陽穴。」

▲醉男一把摟住司機的脖子就是一頓猛親。

離公車不遠處的保全人員和維修工聽到聲音後，隨即趕到現場，合力將該名男子抓住並報警。等待民警到場的期間，男子還不斷對其他人拳打腳踢，造成一名維修工人左眼和頸部多處被劃傷。

警方表示，該名醉酒男子因涉嫌尋釁滋事罪，目前已被處以行政拘留7日的處罰。該影片在網路上曝光後，網友紛紛表示刑罰實在太輕，「最起碼讓他蹲2年大牢」、「才刑拘7天，醒酒都不夠」；也有網友哭笑不得，「司機師傅：我太難了」、「強人所男啊」、「求司機的心理陰影面積」、「男人不能說不行」。

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