陸軍曝光「新迷彩雨衣」能當帳篷！一套最貴1600元　性能僅次於GORE-TEX

記者柯沛辰／台北報導

告別「雙濕牌」小飛俠！陸軍今年7月全面換發新數位迷彩雨衣，不僅改善悶熱、易濕等舊缺點，還能拿來快速搭設臨時帳棚。後勤指揮部26日秀出3款新式雨衣，透露最高一套要價1600元，而且在防潑水、透氣方面，僅次於GORE-TEX的布料，大受官兵好評。

國軍舊式草綠雨衣採用一般防水布，阻擋滲透等級與一般雨衣無異，但透氣性差、穿著不適、易破損等問題，導致過往官兵穿著時，往往外面下著大雨、裡面也下著小雨，被戲稱是「雙濕牌」。

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▲輕颱白鹿襲台，新雨衣也首次亮相。（圖／國防部提供）

國防部為使國軍演訓、災防時能穿著更舒適耐用的雨衣，指示後勤指揮部自2017年開始研發。如今經過1年半研發、生產，陸軍7月全面換發完成，並在上週白鹿颱風中首次登場，執行救災、災後復原任務。

陸勤部26日下午召開記者會，由補給處營運管理科上校科長方君豪展示3種款式的新式雨衣，其中包括「大衣式」、「兩截式」及「兩用式」。使用上，軍士官穿著單價新台幣1258元的「大衣式」，士兵則穿著新台幣1622元的「兩截式」、1085元俗稱小飛俠的「兩用式」。

▲新式雨衣有3個款式，大衣式由軍官、士官穿著。（圖／記者呂佳賢攝）

方君豪指出，新數位迷彩雨衣整合吸溼、排汗、透氣布料，將潑水透氣等級從原本的2級提升至4級，僅次於GORE-TEX的5級，除了防水能力是舊式草綠雨衣的2倍以上，「大衣式」更是針對過去易鬆脫的拉扣式設計進行改良，改為扣壓式卡榫，另外增設拉鍊設計、雨帽收納袋，還有可隱藏式的「陸軍」字樣反光識別，大大增加救災及訓練靈活度。

方君豪進一步介紹，新式「兩用式」也延用過去「小飛俠」設計，只要將2件「兩用式」雨衣組合，再輔以骨架支撐，一樣能快速搭設臨時帳棚，供官兵野外訓練時使用。

▲▼方君豪介紹，新雨衣防水程度僅次於GORE-TEX。（圖／記者呂佳賢攝，下同）