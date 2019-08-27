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中國探測船24日再入南海　美國防部接力譴責：「霸凌手段」介入越南專海

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▲「海洋地質八號」駛進南沙探勘石油（圖／翻攝中國地質調查局）

▲「海洋地質8號」7月進入南沙群島萬安灘。（圖／翻攝中國地質調查局）

記者張靖榕／綜合外電報導

繼美國國務院譴責中國干預越南在南海經濟海域的天然資源後，五角大廈（國防部）當地時間週一（26日）也發布聲明，直指中國「以『霸凌手段』強制介入越南的石油及天然氣資源」。

綜合外電報導，國務院22日譴責中國侵犯越南專屬經濟區及大陸棚，澳洲也提出關切；然而觀測數據顯示，就在譴責聲明發出後不久，中國24日再度派遣一艘探測船侵入越南領海外圍。

「針對越南在南海長期進行的石油及天然氣活動，中國最近又恢復了強制性介入」，五角大廈在聲明中譴責北京當局，因其行動背離了中國國防部長魏鳳和今年稍早在新加坡做出的承諾。魏鳳和當時表示，未來將會「循著和平的道路發展前進。」

聲明寫道，「中國若繼續這樣的『霸凌手段』，將無法為自己贏得鄰國的信任，也不會得到國際間的尊重。」

▲獵豹級護衛艦為俄羅斯設計來代替科尼級、格里莎級和帕西姆級的巡防艦。（圖／翻攝自維基）

▲越南7月曾派出多艘船艦緊跟在侵入領域的「海洋地質8號」後頭，圖為越南最新且最具戰鬥力的獵豹級護衛艦「阮惠號」。（圖／翻攝自維基）

中國探測船「海洋地質8號」於7月初首次進入越南專屬經濟區，進行為期1週的地質探測，當時引起了中越軍艦與海岸護衛艦對峙的緊張情勢。國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）於8月23日表示，中國於13日再次派遣「海洋地質8號」前往南沙群島附近徘迴，還有武裝海警戒護，視刻意破壞區域穩定和平。

歐塔加斯指出，近來中國確實動作頻頻，不斷干預東南亞國協的經濟活動，而美國認為這是一種「逼迫」的行為。他譴責外也強調，中國不要試圖干預美國石油天然氣公司在越南建立的和平夥伴關係。

►►►「海洋地質八號」7月駛進南沙探勘石油！中越海警船對峙數日

►►►「海洋地質8號」重返南沙萬安攤　越南派出「阮惠號」護衛艦緊跟

►►►中國派探測船進越南外海　美方關切「刻意破壞和平」發聲警告！

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關鍵字：美國,國防部,中國,南海

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