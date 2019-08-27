陸軍新雨衣共3款　解決悶熱、易破問題！還能變帳篷

▲陸軍公布新式數位迷彩雨衣，跟舊式相比更能防水更透氣舒適，獲官兵好評。（圖／記者呂佳賢攝，下同）



記者呂佳賢、陶本和／台北報導

輕颱白鹿剛走，國軍隨即投入家園重整的工作中，不少人發現，陸軍官兵的身上穿著的雨衣跟以往不同。原來，是國軍於106年起開始研發的新式雨衣，採數位迷彩圖騰，材質選用最新防水透氣布，改善舊式草綠雨衣易濕、易破及穿著不舒適等問題，大幅提升防水及耐磨效能。

根據此款新式雨衣，共區分為三種：「大衣式」、「兩截式」及「兩用式」。軍、士官則撥發「大衣式雨衣」單價1258元，有別於士兵，利於指揮管制，且穿著簡單，便於進出指揮所、設施及掩體。

在士兵方面，則是撥發「兩截式兩衣」單價1622元，提供個人全身防護，有利於災區積水、淤泥及雜亂環境下，執行災後復原任務．兩截式兩衣背後增設「陸軍」反光標誌，使官兵執行災後復原工作時，能提升個人安全防護。

目前在陸軍後勤指揮部服役的上兵張家寧受訪時表示，新款的排汗很好，之前穿舊式雨衣的時候，時常搞不清楚是雨水滲進去，還是自己的汗水，新式的穿脫跟機動性都很方便。

另外，陸軍後勤指揮部補給處營運管理科科長方君豪上校表示，兩用式雨衣第一個功能是當雨衣，除了在野戰操課上達到防水防雨的效果，第二個功能就是結合特殊課程訓練的需求，所以它也可以做成簡易式的帳篷，適合像特戰部隊，在特殊地形下做防護樹隱的功能。