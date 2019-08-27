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PO文求助「常被同一群野狗追車」　網友秀神招：回頭追回去！

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記者黃翊婷／綜合報導

寵物狗未綁牽繩或是野狗追車的情況頻傳，有網友在PTT發文詢問，自己常在同一個路段被同一群野狗追，想「教訓」又怕涉及虐待動物，因此想問問大家有沒有什麼好方法。PO文一出引發網友正反意見討論，還有人留言分享神招，「遇到狗追都回頭繞個幾次，兩、三回狗就怕了」。

▲▼狗是人類最忠誠的朋友。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲大部分飼主帶狗狗出門都會繫牽繩，部分飼主卻沒有這個習慣。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文無關）

原PO本月24日在PTT八卦版PO文詢問，先前騎車經過某個比較偏遠的路段，卻常常被同一群野狗追逐，真的是又氣又無奈，想要教訓牠們不該追車，又怕會涉及虐待動物，這才好奇PO網，想問問大家有沒有其他更好的方式。

請繼續往下閱讀...

其他網友們紛紛留言表示，「會追不一定會咬，先打你就錯了」、「檢舉給動保比找警察有用」、「遇到這種情形，你只要放慢速度停下來」；而最多人使用的神招，則是反過來回頭去追狗，「遇到狗追都回頭繞個幾次，兩、三回狗就怕了」、「我會回頭追回去，狗就嚇跑了」。

流浪狗。（圖／翻攝自CC0圖庫）

▲狗狗追車或是追人是很危險的行為。（示意圖／取自CC0圖庫，與本文無關）

其實，上網搜尋「被狗追」等關鍵字，就會跳出許多相關新聞，去年7月在台南關廟區甚至發生一起憾事，一名12歲女童在上學途中被狗追，竟然嚇到猝死。當時也有律師跳出來表示，假如狗狗有主人，飼主恐怕得因此揹上刑責。

至於被狗追時到底該怎麼辦？根據《寵物迷》報導，民眾可以嘗試停下來不動，並將雙手放在胸前交叉，像一棵樹一樣不動站著，這時候狗狗通常就會退開，如果嚇得大聲尖叫或是逃跑，反而會容易激起狗狗追逐的反射行為。

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