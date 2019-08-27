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楊柳颱風最快今生成周四起轉雨　賈新興：激起許多水氣朝向台灣連濕好幾天

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲氣象局觀測，熱帶低壓在菲律賓東方海面，向西北西移動，時速25公里。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員程川芳表示，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，今天（27日）和周三（28日）有機會發展成今年第12號颱風「楊柳」（Podul，北韓提供，指植物），台灣周四（29日）起至周六（31日）受到外圍雲系影響，東半部和南部都會有短暫雨，周五（30日）、周六最靠近台灣、水氣最多。天氣風險公司總監、全台唯一災害性天氣預報士賈新興指出，「當它掉進南海時，會激起許多的水氣朝台灣而來」，又是好幾天濕濕的天氣。

程川芳接受《ETtoday新聞雲》訪問說，今水氣比26日再減少、天氣更為穩定，各地以多雲到晴為主，僅東半部、恆春半島有零星短暫陣雨，午後雷雨侷限在各地山區，且範圍比26日再縮小；高溫部分，西半部、東北部有機會來到35、36度，花蓮、台東也有33度。

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼程川芳說，今各地高溫炎熱，午後雷雨侷限在各地山區。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局觀測，熱帶低壓今晨2時在菲律賓東方海面，向西北西移動，時速25公里。程川芳表示，今和周三有機會發展成輕度颱風，如果今半夜登陸呂宋島前未生成，就要等到周三、周四進入南海重整後才有機會成颱，預估未來朝海南島前進，且由於發展時間有限，強度約輕颱等級。

程川芳表示，今和周三天氣穩定，周四開始受到熱帶低壓或颱風外圍雲系影響，花東陸續有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區以午後雷雨為主；周五、周六最靠近台灣，水氣最多，東半部和南部都有短暫雨，其他地區以午後雷雨為主；周日、下周一逐漸遠離，降雨才慢慢減少，屆時東部、東南部地區及恆春半島仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區以午後雷雨為主。

賈新興26日在臉書說，該熱帶性低氣壓目前所處環境的垂直風切略大一些，評估今晨至下午左右應該有機會增強為楊柳颱風，至於它會落在哪裡呢，從系集預報的資訊顯示，朝呂宋島往南海的機率很高，基本上不朝台灣，「但當它掉進南海時，會激起許多的水氣朝台灣而來，午後的雷雨會變得相當活躍，又是濕濕的天氣好幾天。」

▼熱帶低壓發展中，今有機會成「楊柳」颱風。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▼賈新興說，「準楊柳」基本上不朝台灣，「但當它掉進南海時，會激起許多的水氣朝台灣而來。」（圖／翻攝賈新興臉書）

天氣圖。（圖／翻攝賈新興臉書）

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楊柳颱風最快今生成周四起轉雨　「激起許多水氣朝向台灣連濕好幾

關鍵字：氣象,氣象局,氣象雲,颱風,楊柳颱風,賈新興

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