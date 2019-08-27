柯文哲密會企業大老！　王世堅酸「晚上募鈔票　白天騙選票」

▲王世堅、柯文哲。（合成圖／記者林敬旻攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲遭爆26日晚間和密會企業大老，柯文哲27日受訪稱自己是以「朋友」身分出席，指那些大老闆有固定的聚會，輪流作東請客。對此，「柯黑」議員王世堅批評，「晚上募鈔票，白天騙選票」，就是柯文哲的伎倆，呼籲政風單位應介入。

王世堅說，柯文哲五年來很綿密在跟財團、企業主私會交往，這次曝光的只是冰山之一角，像是台北市建商公會，每一兩個月都會聚餐，這五年來柯文哲場場必到，「你不是要幫青年朋友找房子，不是要跟無殼蝸牛討居住正義，原來私下是跟建商財團交心示好，白天講一套，晚上做的是另外一套」；王也說，五大弊案五年而來無疾而終，柯文哲跟五大弊案的財團成為莫逆之交，數得出來的大財團都去密商過。

王世堅認為，柯文哲大可以光明磊落在市府邀企業財團，甚至聘他們當市政顧問，柯捨正途不就，偏偏在下了班，夜黑風高的時候密訪財團企業主，照片曝光後，只是讓更多的市民看清楚柯文哲的真面目，他標榜公開透明，卻是一個內心幽暗，只會私相授受的傢伙，「晚上募鈔票，白天騙選票」，就是柯文哲的伎倆，政風單位應該介入了解。

王世堅認為，柯文哲現在有多重身份，可是如果是要以台灣民眾黨的身份去會見企業主，拜託就請不具公職的民眾黨幹部去約，市長之尊跟企業主聚餐，那更可惡，以他的雙重身分，又要選總統，政黨又要參與2020選舉，更是角色混淆，模糊不清。

對此，北市府發言人周台竹強調，市長過去重視政府與民間企業的交流，對於產業界提出的意見、推行市政的建議事項皆會檢討並改進。