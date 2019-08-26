快訊／郭台銘見塔羅牌大師是「愛護粉絲」　臉書澄清：我不相信算命

▲郭台銘。（資料照／記者湯興漢攝）



記者蔡文鈴／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘26日被爆出找塔羅牌大師蘇仁宗算塔羅牌，並決定要在9月月份參選2020總統，而郭台銘幕僚劉宥彤受訪時稱蘇仁宗是郭粉，占卜跟參選是兩回事。對此，郭台銘晚間在臉書發文澄清，表示自己有信仰，但並不相信算命，占星，預言等等，此事為有心人士刻意利用。

郭台銘聲明指出，關於在數個月前蘇先生要求與我會面，多次透過許多郭粉支持者管道表達他曾重病經歷生死關頭，希望能見我，這是他的畢生心願，基於對粉絲的愛護與對身體不適長者的敬重，才在行程間短暫會晤了蘇先生30分鐘，但這場溫馨私下與蘇先生及其家人會面的照片，竟被有心人士流出，並且繪聲繪影加油添醋成為故事，深感遺憾，所謂的牌卡內容當時也僅視為蘇先生對我的支持，忠告及打氣，並無所謂神通廣大之意。如今有媒體更是穿鑿附會，蘇先生當時並未提及任何選舉結果之事。

郭台銘在此嚴肅表達，自己雖然有信仰，祭拜祖先，但並不相信算命，占星，預言等等，對於時隔數個月，照片流出，認為有人刻意為之，目的不明，為了避免此事被利用，或許在未來發生其它損及民眾的事件，所以認為有必要導正視聽，大家必須謹慎看待，不要只因與名人之合照就相信莫虛有的事。

郭台銘表示，不是與郭台銘合照就要相信，感謝粉絲們任何形式的支持但不接受被利用喔，相信自己面對任何挑戰。

▲郭台銘算塔羅牌照片曝光。（圖／翻攝自謝建平臉書）

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