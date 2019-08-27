柯文哲、蔡衍明第一次是她牽線　簡余晏4點聲明要柯「誠實面對」

▲柯文哲。（資料照／記者湯興漢攝）

記者張乃文／綜合報導

台北市長柯文哲與旺中集團董事長蔡衍明過去關係匪淺，但近來卻頻頻隔空對戰。柯文哲提到，他第一次認識蔡衍明是2014年的競辦幕僚簡余晏帶他去的，不過簡余晏則4點回應柯文哲，並要他「誠實面對」。

柯文哲說，「那時候2014我開始選舉的時候，簡余晏說中國時報也是台灣重要媒體，所以要去跟那些大老闆認識，我說好阿，簡余晏就帶我去」。而簡余晏27日在臉書回應，2014年夏天她擔任柯文哲候選人的發言人，奉命安排柯文哲拜訪各報社、電視台、雜誌等媒體負責人及主管，這是她作為新聞幕僚應有的職責，也努力達成。

簡余晏接著說，當時柯文哲應對各媒體的態度、言談等至今歷歷在目。蔡衍明所說的柯文哲對蔡說「三個月之後你就會愛上我…」等等及現場談話，一切均屬實。

簡余晏更直指，基於幕僚職責她只安排了一次拜訪蔡衍明，社會關心的是：為什麼柯文哲要再和蔡衍明餐敘等見面九次以上？「這些事情應該由柯文哲市長誠實面對」。

文末，簡余晏提問，社會矚目的是柯文哲與國台辦管道是什麼？「兩岸一家親」「建立兩岸命運共同體」「中國是台灣的警察」等語詞是誰要求柯文哲市長這麼說的，「對於一向標榜公開透明的柯市長，應該好好向社會說明」。