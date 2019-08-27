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肯德基爺爺改吃素！KFC推出「植物肉」炸雞　開賣時間地點曝光

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▲肯德基「素炸雞」上市了 。（圖／翻攝Beyond Meat）

▲肯德基「素炸雞」上市了 。（圖／翻攝Beyond Meat）

記者陳致平／綜合報導

一講到炸雞，馬上會連想到大口吃肉的幸福感，知名速食業者肯德基推出了「素炸雞」要吸引素食消費者的味蕾。基於健康和環保意識不斷抬頭，肯德基先前曾傳出要與人造肉生產商Beyond Meat共同測試植物性肉類產品，新產品於27日在亞特蘭大的連鎖分店上市，以無骨炸雞搭配特製雞塊醬汁的形式銷售。

肯德基美國總裁霍克曼（Kevin Hochman）先前曾表示，會推出以「植物性肉品」為主的實驗性菜單，「會和植物性蛋白質的供應商討論，以了解並符合市場需求」，另外肯德基在另一份聲明中也說，「我們注意到這是一個逐漸成長的市場，我們會持續關注，並盡可能地學習」。

有不少網友熱烈回應，「肯德基爺爺要改吃素了！」、「不知道味道怎麼樣...想試試看」，也有人反彈，「炸雞就是要吃肉阿，口感都沒了」、「一定很快就失敗了啦」。 對此，肯德基也指出，公司會銷售情況和市場反應決定接下會在哪些地區推出素炸雞產品。

▲素肉漢堡 。（圖／翻攝Beyond Meat）

▲Beyond Meat廣受好評的素肉漢堡 。（圖／翻攝自官網）

 素食主義者對素肉、素肉加工品等肉類替代品的喜愛上升，促使肯德基改進菜單的原因之一。人造肉生產商Beyond Meat於2009年成立於美國加州洛杉磯，製作一系列以植物性蛋白為基底的食品，已獲得李奧納多和比爾蓋茲等知名人士大力投資。素肉則是由大豆和豌豆分離蛋白、還有酵母和其他成分所組成，希望藉由推出更美味的素肉產品，鼓勵消費者多多嘗試肉類以外的不同選擇、推廣素食市場。

 ▼Beyond Meat素肉宣傳影片。

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關鍵字：Beyond Meat,KFC,素食,素炸雞,素肉

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