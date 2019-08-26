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最年輕僅12歲！　港警：上週末暴力行為再次升級　共拘捕86人

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記者邱茀濱／綜合報導

在25日的「荃葵青」暴力衝突中，大批黑衣人向警方發起進攻，多名員警一度用手槍指向示威者，更有一人對空鳴槍。香港警方26日下午舉行記者會時指出，上週末（8月24日與8月25日）激進示威者胡作非為的暴力行為再次升級，香港再一次陷入混亂；過去兩天共拘捕86人，涉嫌非法集結、襲警和藏有攻擊性武器等罪名。

據《香港01》報導，25日的荃葵青遊行，最後演變為警民衝突，期間還有12歲男童涉「非法集結」被防暴警制服及拘捕，而警方事後有聯絡家長，家人也於25日下午8時許抵達警署，陪男童錄取口供。

▲▼香港,荃葵青遊行,港警。（圖／路透）

▲香港荃葵青遊行。（圖／路透，下同）

警察公共關係科高級警司江永祥表示，警方在周末共拘捕86人，其中在周六共拘捕了32人，包括22男10女，年齡16至52歲，涉嫌非法集結、襲警、藏有攻擊性武器等罪行；周日則拘捕了54人，包括45男9女，年齡為12至51歲，涉嫌非法集結、公眾地方行為不檢、襲警、阻礙警務人員執行職務、藏有攻擊性武器等罪行。

此外，警方還說周六共使用70發催淚彈、24發橡膠彈、31發海綿彈；周日使用了145發催淚彈、50發橡膠彈、4發布袋彈、13發海綿彈，以及有警員用手槍向天開一槍。

而針對備受爭議的「開槍」和腳踢「跪地男」的情況，員警公共關係科總警司謝振中稱，衝擊隊在車上已被嚴重襲擊，示威者用削尖的鐵枝及竹枝襲擊警車，其中一名車長背部被鐵枝刺出一個很深的血洞，當時警員面對示威者追打及襲擊，在確保自身及他們的人身安全下，有機會無命，所以擎槍作警示，其中一名警員確保他人人身安全向天開一槍，當刻示威者後退，達到相關效果。

▲香港825荃葵青遊行。（圖／路透社）

謝振中接著說，在槍仍指向示威者時，突然一名男子走在槍指向的前面跪下；在危急的情況下，警員視他為其中一個威脅點；當刻不應出現在其正下方，所以他選擇以腳推向男子，令他的威脅移除，這不是訓練，而是sense，用身體的自然反應用腳推開危險位置，男子被推開後，無對他使用武力。

謝振中表示，警方相信該名警員無惡意，在壓力下亦無情緒失控，只是一個極為罕見及危急下，警員作出的決定嘗試推開男子，當刻的方法是有需要及合理。

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關鍵字：荃葵青集會,荃葵青遊行,反送中,香港警方,粵港澳要聞

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