影／視為威脅點！跪地男被一腳踢開...港警澄清：這不是訓練，而是sense

記者蔡儀潔／綜合報導

在25日的「荃葵青」暴力衝突中，大批黑衣人向警方發起進攻，多名員警一度用手槍指向示威者，更有一人對空鳴槍，期間一名男性下跪阻擋，但被一腳踢倒。香港警方今（26）下午舉行記者會，稱在槍指向示威者的危機情況下，警員將跪地男視為其中一個威脅點，所以選擇以腳推向男子，令威脅移除，這不是訓練，而是sense。

據《香港01》報導，警方今日下午4點召開記者會，就暴力衝突作出說明，出席人員包括警務處助理處長（行動）麥展豪、員警公共關係科總警司謝振中、有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華等。

▲男子被踢倒在地。（圖／翻攝自臉書）

針對備受爭議的「開槍」和腳踢跪地男的情況，謝振中回應稱，衝擊隊在車上已被嚴重襲擊，示威者用削尖的鐵枝及竹枝襲擊警車，其中一名車長背部被鐵枝刺出一個很深的血洞，當時警員面對示威者追打及襲擊，在確保自身及他們的人身安全下，有機會無命，所以擎槍作警示，其中一名警員確保他人人身安全向天開一槍，當刻示威者後退，達到相關效果。

謝振中接著說，在槍仍指向示威者時，突然一名男子走在槍指向的前面跪下；在危急的情況下，警員視他為其中一個威脅點；當刻不應出現在其正下方，所以他選擇以腳推向男子，令他的威脅移除，這不是訓練，而是sense，用身體的自然反應用腳推開危險位置，男子被推開後，無對他使用武力。

謝振中表示，警方相信該名警員無惡意，在壓力下亦無情緒失控，只是一個極為罕見及危急下，警員作出的決定嘗試推開男子，當刻的方法是有需要及合理。

▲ 香港警方使用水砲車發射水柱。（圖／路透）

另外，在「荃葵青」衝突中，警方首度出動水炮車。對此，麥展豪表示，水炮車用作處理大範圍社會騷亂，當有機會有人命傷亡，嚴重財物損毀，嚴重堵塞交通幹道，公眾秩序安全構嚴重影響，昨日示威者再進一步暴力提升，廣範地使用武力，多次投擲燃燒彈，相信公眾能夠夠理解和明白，而水炮車出動期間共發射兩次，一次是清除路障，一次是在楊屋道驅散。