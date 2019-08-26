影／完整畫面曝光！示威群眾持棍棒、金屬水管...港警開「反送中第一槍」

記者洪珮瑄／綜合報導
香港「荃葵青遊行」25日在暴雨中進行，過程中引發嚴重警民衝突。據悉，有港警在執勤中不慎跌倒，遭示威者襲擊，隨後6名警員當場拔槍自保，其中一名警員甚至還「對空開槍」，引發爭議。
▲示威者手持棍棒追趕警員。（圖／翻攝臉書《Symedialab 新傳網》）
臉書《Symedialab 新傳網》昨日晚間PO出完整畫面，內容顯示，一輛衝鋒隊警車在行駛的過程中，遭一批突然衝出的黑衣人攻擊；該群黑衣人手持棍棒不斷敲打後車窗及車身。隨後，車上其中2名警員持盾牌、警棍下車驅趕示威者，卻反在場人士狂丟雜物、追擊。
▲警員被狂丟雜物。（圖／翻攝臉書《Symedialab 新傳網》）
畫面中顯示，幾名警員被大批黑衣人追擊，面對示威者步步逼近，警員手上盾牌自保，甚至還有一名員警跌倒在地。隨後，在情況危急之際，6名警員當場拔槍，其中一名警員「對空鳴槍」。據悉，當時多名員警一度用手槍指向示威者，一名男子跪在地上阻擋警察開槍，隨後被一腳踢倒在地。
香港反送中爭議已持續2個月，警方昨日開出第一槍引起爭議。香港警方26日凌晨1時30分召開記者會，譴責示威者的暴力行為已完全喪失理智，甚至有15名警員在當天的行動中受傷。警方強調，「襲擊行為嚴重威脅警務人員人身安全，警員不得已才鳴槍示警。」
反送中清場首度開槍
【反送中清場首度開槍 | 荃灣 | 無刪剪】 案發經過：荃灣眾安街大鴻輝中心外，一名示威者（片頭白衣黑背囊）突然高叫「得一部警車」，然後號召多名示威者，破壞一輛正在離開現場的警車。警車停留，兩名警員落車後「落單」並走至沙咀道的十字路口。其中有警員擎槍，現場傳出最少有一槍聲響。 －－－－－－－－－－－－－－ 【新聞資料庫・分類天下事】 https://wp.me/PaaypJ-Aw7 更多內容盡在 新傳網 ➜https://www.symedialab.com/ IG ➜http://bit.ly/symlig YouTube ➜ http://bit.ly/symlyt由 Symedialab 新傳網發佈於 2019年8月25日 星期日