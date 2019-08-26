影／完整畫面曝光！示威群眾持棍棒、金屬水管...港警開「反送中第一槍」

記者洪珮瑄／綜合報導

香港「荃葵青遊行」25日在暴雨中進行，過程中引發嚴重警民衝突。據悉，有港警在執勤中不慎跌倒，遭示威者襲擊，隨後6名警員當場拔槍自保，其中一名警員甚至還「對空開槍」，引發爭議。

▲示威者手持棍棒追趕警員。（圖／翻攝臉書《Symedialab 新傳網》）

臉書《Symedialab 新傳網》昨日晚間PO出完整畫面，內容顯示，一輛衝鋒隊警車在行駛的過程中，遭一批突然衝出的黑衣人攻擊；該群黑衣人手持棍棒不斷敲打後車窗及車身。隨後，車上其中2名警員持盾牌、警棍下車驅趕示威者，卻反在場人士狂丟雜物、追擊。

▲警員被狂丟雜物。（圖／翻攝臉書《Symedialab 新傳網》）

畫面中顯示，幾名警員被大批黑衣人追擊，面對示威者步步逼近，警員手上盾牌自保，甚至還有一名員警跌倒在地。隨後，在情況危急之際，6名警員當場拔槍，其中一名警員「對空鳴槍」。據悉，當時多名員警一度用手槍指向示威者，一名男子跪在地上阻擋警察開槍，隨後被一腳踢倒在地。

香港反送中爭議已持續2個月，警方昨日開出第一槍引起爭議。香港警方26日凌晨1時30分召開記者會，譴責示威者的暴力行為已完全喪失理智，甚至有15名警員在當天的行動中受傷。警方強調，「襲擊行為嚴重威脅警務人員人身安全，警員不得已才鳴槍示警。」