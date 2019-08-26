示威者鋸56萬「智慧路燈」狠踹　「解剖」內部見供應商是思科

記者吳宛霖／綜合報導

香港「反送中」示威者日前發起九龍觀塘遊行，除了重申5大訴求外，也反對政府設置智慧路燈，懷疑燈柱內設有「人臉辨識系統」用來蒐集個人資訊。示威者懷疑燈柱內部含有中國國家安全監控系統「天網」工程零部件，將智慧燈柱拉倒，並「解剖」內部，展露出大量零部件，結果發現，這些路燈的主要供應商是美國網路設備大廠思科（Cisco），以及台灣和香港的本地企業。

綜合媒體報導，示威者懷疑路燈燈柱設有人臉辨識功能，利用螺絲起子拆開燈柱底部的電箱，並用電鋸鋸開柱身，再用繩索拉倒，有人則用黑色噴漆在柱身噴上「不要監控」字眼，進一步踩踏破壞，而據估計每盞約14萬港幣（約新台幣56萬元），至少有5支被毀。香港眾志表示，觀塘遊行期間，有示威者把零碳天地對出的一支懷疑有面部辨識功能的智慧燈柱拉倒，並檢查燈柱內部，展露出大量零部件。然而，這些路燈的主要供應商卻是美國的思科（Cisco）公司，以及台灣和香港的本地企業。

貼文po出後，有網友表示，「拆得好丫見一枝拆一枝」、「拆得好！並應通知美國它拿你們知識產權來對付自己國民！」、「感謝。對香港人有害嘅嘢都要拆」，但也有網友指出，「破壞公物已經觸法，單憑一面之詞就認定合理，不經討論就為所欲為！」

▲香港示威者疑路燈燈柱設有人臉辨識功能，用電鋸毀壞再將它拉倒。（圖／翻攝自微博）

TickTack Technology（訊科系統有限公司）對此表示，公司的路燈控制系統並沒有應用在香港智慧燈柱項目，是為其他客戶在傳統路燈上測試的項目，包括測試本地、外國籍內地供應商提供之不同傳統路燈控制系統，而測試功能也僅限於照明開關，和現時政府智慧路燈的項目無關。

對於社會紛爭導致市民對各種科技應用的戒心和不信任，TickTack Technology表示，公司的兩位股東及員工都是土生土長的香港人，從來沒有在內地擁有任何公司股權或與任何內地公司有從屬關係。

香港特區政府表示，智慧燈柱不涉人臉識別功能，也沒有侵犯個人私隱，只用作收集交通及空氣質素等城市數據，透過開放數據，配合5G來臨推動智慧城市發展，然而示威者不顧事實破壞多條智慧燈柱，實屬不可理喻，警方將嚴正追究所有違法行為，希望示威者停止暴力，讓社會盡快回復秩序。

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