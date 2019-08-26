　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

示威者鋸56萬「智慧路燈」狠踹　「解剖」內部見供應商是思科

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者吳宛霖／綜合報導

香港「反送中」示威者日前發起九龍觀塘遊行，除了重申5大訴求外，也反對政府設置智慧路燈，懷疑燈柱內設有「人臉辨識系統」用來蒐集個人資訊。示威者懷疑燈柱內部含有中國國家安全監控系統「天網」工程零部件，將智慧燈柱拉倒，並「解剖」內部，展露出大量零部件，結果發現，這些路燈的主要供應商是美國網路設備大廠思科（Cisco），以及台灣和香港的本地企業。

綜合媒體報導，示威者懷疑路燈燈柱設有人臉辨識功能，利用螺絲起子拆開燈柱底部的電箱，並用電鋸鋸開柱身，再用繩索拉倒，有人則用黑色噴漆在柱身噴上「不要監控」字眼，進一步踩踏破壞，而據估計每盞約14萬港幣（約新台幣56萬元），至少有5支被毀。香港眾志表示，觀塘遊行期間，有示威者把零碳天地對出的一支懷疑有面部辨識功能的智慧燈柱拉倒，並檢查燈柱內部，展露出大量零部件。然而，這些路燈的主要供應商卻是美國的思科（Cisco）公司，以及台灣和香港的本地企業。

貼文po出後，有網友表示，「拆得好丫見一枝拆一枝」、「拆得好！並應通知美國它拿你們知識產權來對付自己國民！」、「感謝。對香港人有害嘅嘢都要拆」，但也有網友指出，「破壞公物已經觸法，單憑一面之詞就認定合理，不經討論就為所欲為！」

▲香港示威者疑路燈燈柱設有人臉辨識功能，用電鋸毀壞再將它拉倒。（圖／翻攝自微薄）

▲香港示威者疑路燈燈柱設有人臉辨識功能，用電鋸毀壞再將它拉倒。（圖／翻攝自微博）

TickTack Technology（訊科系統有限公司）對此表示，公司的路燈控制系統並沒有應用在香港智慧燈柱項目，是為其他客戶在傳統路燈上測試的項目，包括測試本地、外國籍內地供應商提供之不同傳統路燈控制系統，而測試功能也僅限於照明開關，和現時政府智慧路燈的項目無關。

對於社會紛爭導致市民對各種科技應用的戒心和不信任，TickTack Technology表示，公司的兩位股東及員工都是土生土長的香港人，從來沒有在內地擁有任何公司股權或與任何內地公司有從屬關係。

香港特區政府表示，智慧燈柱不涉人臉識別功能，也沒有侵犯個人私隱，只用作收集交通及空氣質素等城市數據，透過開放數據，配合5G來臨推動智慧城市發展，然而示威者不顧事實破壞多條智慧燈柱，實屬不可理喻，警方將嚴正追究所有違法行為，希望示威者停止暴力，讓社會盡快回復秩序。

►戀愛老司機：重點是眼神

ET快訊
愛吃生魚片！他腸壁驚見「20隻寄生蟲」狂鑽扭　超慘狀況曝
失憶回到17歲！她選擇「重新愛上丈夫」再婚　曬鑽戒感動10萬
不只韓冰認證！昔日同學再爆「韓國瑜英文不怎樣」：學業成績很爛

關鍵字：香港,反送中,九龍觀塘遊行,路燈,人臉辨識,天網,香港眾志,TickTack Technology,粵港澳要聞,Cisco

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

影／上海Costco明開幕　陸網討論「最奇葩退貨方式」讚：勇氣可嘉

示威者鋸56萬「智慧路燈」狠踹　「解剖」內部見供應商是思科

公車上強抱女乘客還耍醉拳　醉男又摟司機強吻質問「為啥我不行」

被醉漢挑釁！短髮妹帶2刀追砍...他右胸遭「刺穿放血」慘死　身份曝光秒嚇傻

華聞快遞／2019世界機器人大會北京舉辦　簽約近100億人民幣

影／視為威脅點！跪地男被一腳踢開...港警澄清：這不是訓練，而是sense

川普揚言讓美企撤離　陸外交部：美股已先大幅下挫

影／媽跑步機上甩肉！3歲兒見「履帶重複滾」好奇一摸…手臂當場捲入痛爆狂哭

若港府無法控制局勢　陸駐英大使馬輝：中央不會坐視不管

影／批通識教材「煽動抗爭」！　央視主播：香港早該排毒了

惡整孫子樂開懷！阿公「差別待遇」　遇孫女有求必應...網：反差hen大

外送員站街頭10分鐘狂嗑便當...她目睹心疼「我的工作不辛苦」

台灣李芷婷展現「超強R&B唱功」　狂飆《流沙》..「轉音＋高音」好過癮！

為母則強！18歲女「堅持生下畸形兒」　家暴男友逼墮胎：把妳肚裡怪物拿掉

劉以豪.郭雪芙從KTV親上床　一指伸進肩帶往下脫...尺度超慾

超驚險！貨車失控「傾斜45度過彎」 車體左搖右晃...前方騎士險遭波及

86歲「快樂嬤」過世！　快樂姊：再也沒有一起的中秋節

李玖哲誇周興哲最帥、最會唱 　「看到他..我想到我自己」(?)

濃眉男買便當「狂賒帳19680元」！　佛心闆娘苦等遭封鎖...女兒心疼哭

宅配車未打方向燈、機車違規超車　下秒相撞！後座乘客捲車底險遭輾

影／上海Costco明開幕　陸網討論「最奇葩退貨方式」讚：勇氣可嘉

示威者鋸56萬「智慧路燈」狠踹　「解剖」內部見供應商是思科

公車上強抱女乘客還耍醉拳　醉男又摟司機強吻質問「為啥我不行」

被醉漢挑釁！短髮妹帶2刀追砍...他右胸遭「刺穿放血」慘死　身份曝光秒嚇傻

華聞快遞／2019世界機器人大會北京舉辦　簽約近100億人民幣

影／視為威脅點！跪地男被一腳踢開...港警澄清：這不是訓練，而是sense

川普揚言讓美企撤離　陸外交部：美股已先大幅下挫

影／媽跑步機上甩肉！3歲兒見「履帶重複滾」好奇一摸…手臂當場捲入痛爆狂哭

若港府無法控制局勢　陸駐英大使馬輝：中央不會坐視不管

影／批通識教材「煽動抗爭」！　央視主播：香港早該排毒了

超神！板橋「百年土地公廟」後巷彩繪完成 里鄰免費申請美化

《幻想神域2》8/27上市　官方釋出結婚系統介紹

李敖子女戰翻！李文怒譙弟弟李戡「OO」狂飆125次　53罪判拘役120日

F-35被F-15擊敗！　美軍飛官證實戰勝「天下第一戰機」

有著129年歷史！東京帝國飯店主廚9/18-20客座西華飯店

被叫豬靈！女藝人狂甩18公斤　瘦身秘訣大公開！

李佳芬低調陪看「下半場」　學生放槍喊5字…韓國瑜愣了！

亞馬遜雨林燒掉80萬公頃　巴西6州請求後軍機出動了

U18世界盃／對美國比賽因雨取消　王彥程無緣先發嘆可惜

U18世界盃／「什麼緣份！」赫猛探班找美國教頭敘舊　

悄悄進入前女友家...看她只穿內褲躺床 渣男硬上「瘋狂衝刺」：原諒一次

大陸熱門新聞

堅持分手　女大生遭前男友「割喉..

被挑釁5次！正妹怒帶2刀反殺酒..

他抓女友屍體人臉辨識！APP人..

港警拔槍狂飆吼　示威者毀海底隧..

港男跪地阻擋警開槍　被一腳踢倒..

香港825遊行　12歲男童涉「..

忘關鏡頭！瑜珈妹更衣被看光

港機場馬路驚見「百公尺」人龍

警配戴「點三八」左輪　港署證實..

父母失蹤　5歲弟樂天顧癱瘓阿公

情侶搭網約車　竟脫褲後座嘿咻

網咖打game想尿尿！18歲男..

媽媽爽喝紅酒　要空姐「幫餵小孩..

男友要「制服play」卻拿出尼..

更多熱門

相關新聞

台灣經濟低成長率　怪罪藍綠惡鬥？

每到選舉，「藍綠惡鬥，拖垮經濟」常成為許多政客和媒體人的「順口溜」。如果仔細分析喜歡使用這個順口溜的人，我們會發現一個共通的特點...

跪地男是威脅點　港警踢開是sense

談香港局勢　陸駐英大使首表態

批教材煽動抗爭！央視主播：香港該排毒了

完整畫面曝光！港警開反送中第一槍

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

店員認出偶像　忍不住「騎上去」

沒待轉號誌！騎士左轉遭攔　警要開單：有問題可申訴

美女設計師買石虎圖！俄羅斯原作者回應了

情侶收編小髒狗　結果養到袋鼠？

駕駛趕回屏東：女鬼要我娶祂　朱府千歲做主了

他領20萬元ATM狂叫！5分鐘3輛警車包圍嚇傻

單親媽撞違規車！3天後器捐…留2幼子

12號颱風「楊柳」可能生成！周四起變天

顏清標姪子陳屍服務處…無留任何遺書

高圓圓生完孩子變了！對比照網驚：真的不一樣

堅持分手　女大生遭前男友「割喉」慘死

赴美留學　北科大生失蹤逾7天

無尊親哥哥超帥！網驚：基因太強

子瑜漂髮不好看？後台零修圖照曝光

車載9人墜「墾丁紅柴坑」滅頂　海巡急搶救

更多

最夯影音

更多

惡整孫子樂開懷！阿公「差別待遇」　遇孫女有求必應...網：反差hen大

外送員站街頭10分鐘狂嗑便當...她目睹心疼「我的工作不辛苦」

台灣李芷婷展現「超強R&B唱功」　狂飆《流沙》..「轉音＋高音」好過癮！

為母則強！18歲女「堅持生下畸形兒」　家暴男友逼墮胎：把妳肚裡怪物拿掉

劉以豪.郭雪芙從KTV親上床　一指伸進肩帶往下脫...尺度超慾

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面