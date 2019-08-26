可否坐下來談談？林鄭對話平台稱「無法用撤回字眼」　消息：不是她說了算

▲香港抗爭不斷。（圖／路透）



記者邱茀濱／綜合報導

香港特首林鄭月娥24日邀請19位賢達人士及政府高層商討建立對話平台，但卻有過半的與會者敦促她先回應社會的訴求，其中包含正式「撤回」逃犯條例及警方執法過當成立「獨立調查委員會」等。消息人士透露，林鄭在會中未明確拒絕，僅有提及她無法應允的難處。

據香港《南華早報》25日引述三名消息人士指出，有超過一半的與會者認為，政府需要對示威者提出的訴求作出適當的回應，但林鄭月娥卻說「現在不是進行調查的時候，政府要等到情勢較平和後（開始調查）」。

針對成立「獨立調查委員會」，另一名消息人士指出，林鄭月娥在會中承認，因為警方強烈抗拒，才難以成立。而對於正式撤回「逃犯條例」的修訂案，她則重申過去已宣布該法案「壽終正寢」，並表示沒有計畫重新引入該法案。消息人士對此表示，林鄭表示不能說「撤回」這個字，感覺事情不是她說了算。

▲林鄭月娥。（圖／路透）



其實，林鄭月娥會後在臉書談及會面細節，她說她明白目前社會的怨氣很深，部分市民對政府未能全部滿足「五大訴求」感到非常不滿甚至憤怒，但也說持續抗爭並非出路，並呼籲示威者「經過兩個多月，大家都累了，我們可否坐下來談一談？」

她提到，目前的困局是源於修訂《逃犯修訂》，但市民的不滿亦有可能是源於政治、經濟、民生等不同範疇的深層次社會矛盾。因此呼籲停止暴力的同時，也必須為解開社會更深層的「死結」提供出路。

▲香港荃葵青遊行。（圖／路透）