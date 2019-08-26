餐廳老闆找辣妹「丁字褲熱舞揪客」　竟掀露私密三角洲…男客笑看傻！

▲泰國一間餐廳出現女子裸露熱舞。（圖／翻攝自Youtube）

記者陳亭伃／綜合報導

泰國給人的第一印象，除了好吃好玩之外，作風大膽的辣妹、第三性工作者表演秀，也讓人相當印象深刻。近日在泰國的網路上就流傳一段餐廳為了吸引顧客，找來火辣的女舞者熱舞，然而就在趴在桌上熱舞的那一刻，竟然將衣服直接掀起，驚呆一票顧客。

綜合外媒報導，泰國北部的一間餐廳近日為了要吸引顧客上門，找來一名女舞者只穿著單薄的背心跟短裙在餐廳內跳舞，到了音樂最高潮的地方，甚至將內褲脫下直接露出下體，餐廳氣氛頓時嗨到最高點，不少客人也拿出手機來拍，但也有人認為，萬一有小孩子在場、或是同樣為女顧客，應該會覺得有些尷尬不適當。

影片上傳到網路上後，立刻引起熱烈討論，警方也表示關注。警察署發言人表示，影片中的餐廳不管是為了招攬生意或是有其他營利意圖，公然找來女子裸露下體就已經觸法，除了女舞者有妨礙風化罪之外，餐廳老闆也因涉嫌支持在公共場合進行猥褻表演，必須進行調查起訴，甚至連執照都須接受調查。

不少網友看到該段影片也表示，「泰國餐廳或許競爭太激烈了！」、「是餐廳要求還是女舞者自己加的跳舞片段？」、「當下在場的男顧客根本眼睛都賺到了」、「泰國感覺有點不意外」、「這年頭為了做生意，什麼都做得出來啊！」