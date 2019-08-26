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前橄欖球星遭開槍結束一生　「與妻橫屍家中」逆子逃墨西哥…直接被遣返

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▲前美國國家橄欖球聯盟球員班奈特夫妻遭到兒子槍殺。（圖／達志影像／美聯社）

▲前美國國家橄欖球聯盟球員班奈特夫妻遭到兒子槍殺。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

一生為國家奉獻，最終卻敗在逆子之手。美國前國家敢籃球隊球星班奈特（Barry Bennett）結束11年的職業生涯後，和妻子過著退休生活，21日卻被人發現夫妻倆陳屍在家中，根據警方調查，班奈特的22歲兒子涉嫌重大，於是展開追捕，最後出現在墨西哥目前已引渡回美。

根據《CNN》報導，美國明尼蘇達州警方表示，當時接獲班奈特鄰居報案，前往查看時，發現已63歲的班奈特夫妻中彈身亡倒臥在家中，原想連絡班奈特22歲的兒子狄倫（Dylan John Bennett）卻找不到人，經過調查後發現，狄倫涉嫌重大，於是下令通緝追捕。

警方調查，狄倫在案發不久後就買了機票自俄亥俄州飛往墨西哥，於是立即追蹤手機、定位、信用卡、提款卡等使用狀況，並且與墨西哥警方合作。不久後，墨西哥金塔納羅奧州有民眾報案，指出路上有詭異的人出現攻擊行為，警方到場了解後發現，該名男子與美警通緝的「狄倫」相當相似，於是通報。

狄倫遭到逮捕後，立即被遣送回美國，並由FBI壓到當地法院等待審理，估計將面臨2級謀殺罪。不少曾經熱愛班奈特的球迷聽聞這項消息，紛紛在推特上悼念。巴奈特11年的職業生涯中，在3支球隊打過防守，1988年在明尼蘇達維京人隊打最後一個賽季。

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關鍵字：橄欖球,國家,美國,球星

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