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「殲-10C＋空警-500」參與鷹擊-2019！ 　中泰軍演升級至空戰體系　　　

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▲▼ 殲-10C。（圖／翻攝自中國軍視網）

▲ 殲-10C。（圖／翻攝自中國軍視網）

實習記者許祐誠／綜合報導

解放軍官方21日證實，中國空軍近日已經有多架戰機飛往泰國，準備參加「鷹擊-2019」聯合訓練，令人矚目的是，這次是有解放軍新型主力戰機殲-10C首次參與聯合軍演，隨行還有空警-500預警機提供支援。由於解放軍曾於2015年軍演中，以0：4的成績慘敗給泰國空軍，因此本次是否能雪恥，將會是軍演的一大焦點。

根據報導，這次是解放軍自2015年、2017年和2018年以來，第4次參與鷹擊系列聯合軍演，目前許多解放軍戰機已經飛抵泰國皇家烏隆空軍基地。據悉，除了殲-10C和空警-500預警機之外，解放軍本次隨行的還有殲-10S雙座戰機；泰國方面則派出JAS 39「獅鷲」戰機（JAS 39 Griffin）和「紳寶」340（SAAB 340）預警機。

▼ 由紳寶集團（Saab AB）研發的JAS 39獅鷲戰鬥機（JAS 39 Gripen）最新改進型「鷹獅E」（Gripen E），採用了更大推力的發動機及有源相控陣火控雷達。（圖／翻攝自Saab Defence and Security官網）

▲▼由紳寶集團（Saab AB）研發的JAS 39獅鷲戰鬥機（JAS 39 Gripen）最新改進型「鷹獅E」（Gripen E），採用了更大推力的發動機及有源相控陣火控雷達。（圖／翻攝自Saab Defence and Security官網）

此外，由於中泰空軍以往都是進行單一機型聯合訓練，主要是戰機個體間的對抗。但一名匿名的軍事專家表示，這次雙方各自派出預警機居中指揮，代表著聯合演習將升級到空戰體系的對抗，訓練項目也朝向空戰指揮、編組對抗、墊子攻防等高層次訓練水平。

值得一提的是，由於泰國長期都在執行北約（NATO）空中預警指揮體系下，因此在訓練方式、作戰思維和戰術風格都有其特點。加上解放軍空軍近年來不斷擴大與他國之間的軍事交流，包括中俄「航空飛鏢」、中泰「鷹擊」以及中國和巴基斯坦的「雄鷹」聯合軍演等，從模擬實戰的環境中彼此交流，接觸各國不同的戰術，以提高訓練目的。

事實上，殲-10C早在2018年參與中巴的「雄鷹7」聯合軍演，並在場上展示強大的超視距空戰和「霹靂-10」（PL-10）空對空導彈，值得一提的是，當時巴國「梟龍戰機」（FC-1）中隊的飛行員於事後表示，在配備霹靂-10導彈之後，梟龍戰機可以戰勝任何一架配備「AIM-9響尾蛇飛彈」（AIM-9M）的F-16戰機，也促成巴國當局開始計畫引進霹靂-10E導彈。

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關鍵字：解放軍,泰國,鷹擊-2019,殲-10C,空警-500預警機,軍演,國際軍武,東南亞要聞

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