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泰國參展拆台灣館招牌　「經濟活動被政治化」沈榮津嚴厲譴責

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▲駐泰代表籲中國誤干涉台泰經貿交流。（圖／翻攝童振源臉書）

▲駐泰代表籲大陸勿干涉台泰經貿交流。（圖／翻攝童振源臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

經濟部工業局系統整合辦公室率團參加22日在泰國曼谷舉辦的東協智慧城市展覽，結果卻遭大陸施壓主辦單位要求更改我國參展名稱，參展團體也以離席表達抗議跟不滿，經濟部長沈榮津23日出席彰化縣中小企協會在彰化縣立體育館舉辦中小企業產品博覽會活動時嚴厲譴責，「經濟活動不該被政治化」。

財團法人資訊工業策進會率領10多家廠商參加22日到24日在曼谷登場的2019東協智慧城市網絡會議和展覽（Asean Smart Cities Network Conference and Exhibition 2019），22日上午會議開幕式時，台灣廠商攤位卻被大會要求拆下有台灣經濟部圖案SIPA招牌，最後只好換上沒有台灣圖案的招牌。

▲遭逼拆招牌，經濟部長沈榮津嚴厲譴責。（圖／彰化縣政府提供）

▲經濟部長沈榮津嚴厲譴責。（圖／記者唐詠絮翻攝）

台灣駐泰國代表處立即向泰國有關單位表示，台灣參展名稱早經各方同意，何以因大陸干涉而擅自將台灣參展單位名稱取下，「也要求大陸勿再打壓及干涉台灣與泰國發展經貿與科技實質關係，傷害各方利益及台灣人民情感，並持續向泰方溝通以及表達抗議。

沈榮津23日上午出席由彰化縣中小企協會在彰化縣立體育館舉辦中小企業產品博覽會活動，被媒體問及此事，他說，對於這次的展覽受到大陸在泰國的打壓、抵制，他覺得不應該，因為是經濟活動對於兩國雙方的經濟發展是有發展貢獻共創雙贏，但是被政治化，他覺得不應該。沈榮津也強調，未來我們會跟這些要去參展的國家先講清楚，一定要保證不會有政治的干擾，否則的話，我們就不會去。

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關鍵字：經濟部,泰國,東協,拆招牌

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