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日本1/4老人窮到生不如死！住街頭吃野草　犯案被捕超滿足「監獄包三餐」

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▲▼街友,長椅。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲日本許多老人因貧窮而露宿街頭。（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者林瑩真／綜合外媒報導

日本高齡化社會問題嚴重，但如今還加上「貧窮」問題，全國65歲以上的人有4分之1都屬於「貧窮老人」，甚至必須露宿街頭、摘野草過活，若真的無法忍受，還有人刻意犯罪，只因為在監獄內三餐正常，過的生活更加舒適。

綜合日媒報導，滋賀縣米原市一名86歲老翁田部善一於7月16日用菜刀殺死妻子，隨後自首。田部善一表示，照顧患有嚴重認知障礙症的妻子實在太累，於是選擇了結妻子生命；東京一名露宿老翁自稱100歲，因公司倒閉而失業，存的1000萬日圓（約新台幣298萬元）又用於心臟病醫藥費，因此流落街頭，全靠義工偶爾送飯維持生命，直呼「比起孤獨，露宿街頭更令人害怕」。

據日本總務省至去年3月的數據，日本生育率下降，65歲以上人口多達28%，再過不到20年，老人就會佔全日本3分之1人口，進入「超高齡社會」。但日本的問題不只是高齡化，貧窮同樣嚴重，尤其這些老人經歷金融風暴、311大地震，失業或是資產受打擊的例子眾多。

▲▼老人,長輩。（圖／取自Pixabay）

▲日本很多老人全靠微薄年金過活。

雖然日本尚不到買不起房的程度，但卻有許多人因為負債賣房，或是買房後再無存款，只靠年金生活，又因為名下有房而無法申請生活補貼，一旦生病或出意外，就會被醫療費壓得喘不過氣。

若在退休前工作狀況欠佳，一般年金只有9萬日圓（約新台幣2萬6千元），萬一離婚，年金還需攤分作為對方贍養費，等於窮上加窮。一名70歲老翁就因咖啡店倒閉而退休，跟妻子離婚後，每個月只有6.5萬日圓年金（約新台幣1萬9千元），但沒有浴室的租房也要花費2.7萬日圓（約新台幣8千元），讓老翁只敢每3天去一次澡堂，吃泡麵就是奢侈，生病就忍，天氣冷熱也忍，「雖然不想這麼說，但不如死了算了」。

▲▼手銬，終身監禁，鐵窗，監獄，受刑人。（圖／pixabay）

▲許多老人犯罪只為了進監獄可以擁有更好的生活。

高齡化社會加上貧窮問題，讓日本犯罪率跟著上升。日本警視廳指出，65歲以上的老人偷竊比例持續成長，2016年有38.5%，等於近2.7萬人，有人是因為生病而犯罪，有人則是因為貧窮，希望進監獄吃牢飯。

一名77歲老翁就曾在超市偷竊，卻嫌棄假釋後的更生設施沒飯吃、睡不好，逃跑後再次偷竊，心滿意足被送入監獄坐牢，大讚監獄內包三餐跟住宿，只要好好工作還有酬勞可以存錢，甚至有獄友陪伴，比起日本社會的勉強生活，監獄內活得更舒適。

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關鍵字：日本,老人,高齡化,貧窮,犯罪,街友,日韓要聞

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