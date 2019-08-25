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孕媽夢到「透明寶寶化成水」...8週沒心跳引產　回家撞1巧合傻了：整面牆打掉

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▲▼懷孕。（圖／取自免費圖庫LibreStock）

▲原PO懷孕前就有作胎夢。（示意圖／取自免費圖庫LibreStock）

記者張嘉晏／綜合報導

不少媽媽在懷孕期間或是前後都有過「作胎夢」的經歷，有時候甚至冥冥之中還能感覺到胎神的力量。一名媽媽就在流產前夢到孩子化成一灘水，除此之外，做完引產手術當天，房間的突發狀況也讓她不得不和這個夢境聯想在一起。

一名女網友在臉書「靈異公社」中分享一個神奇的懷孕經驗，她表示自己和老公一直以來都沒有避孕，2人都同意順其自然，懷孕的話就會把孩子生下來。某天晚上，她睡覺時夢到一個「透明亮亮的東西」往她的肚子撞，她還因為夢境過於真實而驚醒。

請繼續往下閱讀...

原PO透露，作完這個夢後，她很快地就出現了孕吐的症狀，去檢查時才發現自己已經懷有5週的身孕。她表示，懷孕期間，從沒中過發票的她竟然幸運中了3600元，加上先生那段期間的業績也不錯，獎金比之前倍增，因此他們都深信這是寶寶帶來的好運。

「大概7週時去驗心跳，螢幕上看到像星星般一閃一閃好耀眼，醫生卻說（心跳）很微弱。」原PO表示，自己當晚又作了一個奇怪的夢，她看見自己抱著一個透明的寶寶，哭求醫生救她的小孩，不料最後孩子還是化成一灘水不見了。

►夜深了...千萬別讓腦公看到

▲▼胚胎,細胞,實驗。（圖／CFP）

▲肚裡的寶寶，示意圖，與本文當事人無關。（圖／CFP）

原PO驚醒後發現自己眼角有淚水，雖然心裡有點不安，但她仍不願往壞處想，也沒把這個怪夢跟先生說。沒想到約好第8週要再去聽一次心跳時，醫生卻說因為胚胎不健康，所以孩子已經沒有心跳了，要約時間做引產手術。夫妻倆即使不願相信，又跑去其他2間醫院檢查，但得到的結果都是一樣的，因此最後才決定要手術掉。

神奇的是，原PO透露，手術完當天，她和老公所住的房間竟然大漏水，請師傅來看，對方說水管破了修不好，需要整面牆打掉全面整修，讓人不得不聯想到先前的夢境。

▲▼漏水情境。（圖／記者陳韋帆攝）

▲室內漏水示意圖。（圖／資料照）

原PO感嘆，當時自己花了一段時間才走出來，只能安慰自己「不健康生出來也是受苦」；事後調養了整整3年才終於迎來大女兒，現在也已有2個健康的孩子。

貼文一出，網友們都感動表示，「寶寶只是行李忘記帶了，都會回來的」、「我是3個月發現沒心跳，走的前夕還夢見常陪我玩的男孩甩頭就走...」、「如果孩子選定妳當媽，祂會再來的」、「牆壁整修好，胎神就回來了」。

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關鍵字：胎夢,嬰兒,流產,懷孕,靈異公社,漏水

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