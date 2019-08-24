毒蟲媽幫新生兒打海洛因！　「遺體丟垃圾袋」爸回來困惑：孩子呢

▲嬰兒夭折後葬身垃圾袋裡。（示意圖，與本文無關／pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國新墨西哥州（New Mexico）一名父親向警察報案，他出遠門一趟回來觀察到原本有孕在身的女友肚皮已經消下去了，卻找不到剛出生的孩子，懷疑是有毒癮的妻子搞得鬼。警察在女友居住的拖車裡找到一袋發臭的垃圾袋，死嬰就在裡面；令人驚駭的是，懷孕期間仍在吸毒的妻子，獨自生產後竟然不斷幫嬰兒施打海洛因，為的是不讓孩子出現戒斷症狀，卻讓他因此死亡。

根據英國《太陽報》（The Sun）報導，該名父親週五（23日）報警聲稱，出了一趟遠門回來後，看見妻子已經沒有懷孕跡象，但沒有聽到嬰兒的哭聲，讓他覺得事有蹊蹺，但怎麼問妻子就是不回答。

警方在晚間10點抵達女友的拖車，聞到屍體腐爛的氣味便開始找尋新生兒的下落，並在拖車裡的一袋黑色塑膠袋裡面發現死嬰。面對警方審問，因為吸毒而神智始終不清的女友終於坦承，在不知道幾天以前，她在拖車裡生下了孩子，但因為痛過頭而昏過去，醒來後孩子就已經沒有反應了。

負責處理該案的警官威爾遜（Ray Wilson）表示，女友的行為嚴重受到海洛因的影響，整個人的狀態處在「片斷的思緒裡，失去對事物的邏輯。」警方透過父親得知女友在懷孕期間仍頻繁吸毒，甚至有可能在嬰兒出生後對他施打海洛因。

威爾遜指出，目前已經將嬰兒遺體送往阿爾伯克基（Albuquerque），一家醫學調查中心，將解剖了解死因。警方目前尚未對失職的母親提出任何起訴。