屏東一家坐月子中心爆嬰兒吸呼道感染　18嬰兒轉出後全面消毒

▲屏東縣一坐月中心機構疑爆發嬰兒吸呼道集體感染，屏東縣政府衛生局已勒令清空消毒作業 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣一家坐月子中心機構，爆發嬰兒呼吸道集體感染事件，屏東縣政府衛生局接獲通報，已勒令這家月子中心全部清空，進行清消毒作業，將原本18名嬰兒送往其他醫院治療或由家屬帶回家，消毒結束後欲再開業，必須通報衛生局檢查合格後才准營業。

屏東縣政府衛生局人員表示，衛生局於19日接獲這家坐月子中心機構通報，有5位出現呼吸道上症狀，立即派員進行疫情調查，掌握疫情，指導該中心採取緊急預防及治療措施。並未有有民意代表施壓未處理情事。

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衛生局人員說，22日，獲悉疫情擴大，緊急連絡衛生署疾病管制科感染專家南下會同衛生局人員指導相關防疫作為，決定清空該坐月子中心，進行中心全面消毒作業，中心內18名嬰兒如還有吸呼道症狀必需治療者轉送往其他醫院治療，健康的嬰兒則由家長帶回或轉往其他坐月子中心。

衛生局人員指出，該局也指導該月子中心拉大嬰兒床間距離，以確保未來一旦發生吸呼道感染等情事時，減少感染機率，並在消毒完成且欲繼續營業前，必須報該局檢查，符合改善要求後才准繼續營業。並未有民意代表施壓未處理情事。