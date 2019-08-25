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郭台銘「命運掌握在自己手裡」　柯文哲：天份、運氣要靠天⋯沒有辦法

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▲▼柯文哲、郭台銘、王金平出席八二三砲戰紀念音樂饗宴。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲、郭台銘、王金平出席八二三砲戰紀念音樂饗宴。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

2020選戰白熱化，郭柯王是否結盟備受關注。針對郭王若宣布參選，國民黨將會開鍘，郭幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜25日上午強調，鴻海集團創辦人郭台銘一直以來以「命運掌握在自己手中」為理念，至於國民黨要不要「換瑜」，是他們的家務事。對此，柯文哲表示，成功三個條件，天份、運氣、努力，「天份、運氣是靠天，沒有辦法」。

柯文哲25日出席台北市中元普度祈安祭典，被問及郭台銘「命運掌握在自己手裡」的說法，柯文哲先是說，「我怎麼能夠替他解釋」，但他又說，成功三個條件，天份、運氣、努力，我們可以控制的只有自己努力，天份、運氣是靠天，沒有辦法」。

針對郭、柯、王三人是否還有機會坐下來談談，柯文哲表示，很多事情順其自然就好，如果是一個化學反應，該發生就是會發生，如果不可行，你怎麼湊就是不會發生，順其自然就好。他強調，要生產社會需要的東西，而不是生產我們能生產的東西，這是日本松下幸之助的名言，思考看看能夠為台灣做什麼，這才是比較重要。

另外，有關郭台銘去中東參訪的消息，柯文哲指出，每天不是只有選舉，台灣的經濟還是要顧，特別是中美貿易大戰，坦白講該準備的還是準備，自己在看內部資料，中美大戰的壓力，台灣還時承受很大的壓力，還是要找出路，能到國際上連結這也不是壞事。

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關鍵字：柯文哲,郭台銘

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