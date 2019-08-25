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連香蕉也買圖庫！集集彩繪列車再爆爭議　觀光局急修正...石虎初稿曝光

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▲▼「國立集集美術館」彩繪列車20日亮相。（台鐵提供）

▲國立集集美術館彩繪列車陷抄襲風波。（圖／台鐵提供）

記者陳涵茵／台北報導

國立集集美術館彩繪列車亮相後爭議不斷，繼遭外界質疑石虎畫成獵豹、石虎撞臉圖庫作品、字體侵權風波後，又有眼尖網友發現，車廂內5根香蕉圖案竟也是購自圖庫，一連串爭議讓集集彩繪列車還沒上線就掀起話題。

▲▼觀光局重新設計石虎初稿。（圖／翻攝自觀光局長周永暉臉書）

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▲觀光局長周永暉臉書曝光重新設計的石虎初稿。（圖／翻攝自觀光局長周永暉臉書）

【更新】：針對石虎爭議，觀光局長周永暉24日在臉書PO出一張重新設計過的石虎照片指出，我們虛心接受，也請特生中心協助確認，石虎重新設計及審查。24日一大早起來就充分討論，上午即已完成，坐臥行走之間均有專業人士幫忙審議。不過，據了解，該圖僅為初稿，確定版仍在趕工，之後才會正式亮相。

▲▼「國立集集美術館」彩繪列車。（圖／交通部觀光局提供）

▲全台首座移動美術館「國立集集美術館」彩繪列車。（圖／台鐵提供）

交通部觀光局與台鐵、高鐵合作，推出全台首座移動美術館國立集集美術館彩繪列車，不過現今焦點卻全在設計師身上。設計師江孟芝第一時間被質疑石虎不像石虎時，她當時對外回應是因設計時簡化石虎的樣態，導致石虎樣態不夠明顯。

不過事後被踢爆圖片是購自圖庫時才開直播坦言，石虎確實是購買自圖庫，但強調「絕對不是抄襲」，是已經購買的素材，針對細節沒做好深感自責及抱歉。此話引發網友撻伐「買的圖怎麼可以說是自己設計」。不料，24日又有網友發現不同熟度顏色的5根香蕉與火車座位上的報紙設計似乎也似曾相識。

▲▼左圖為彩繪列車中的石虎，右圖為圖庫的石虎。（圖／左台鐵提供，右翻攝自shutterstock）

▲左圖為彩繪列車中的石虎，右圖為圖庫的石虎。（圖／左台鐵提供，右翻攝自shutterstock）

觀光局提到，此次是在6月初公開招標，執行上時間確實不夠充裕，請來設計師為整體設計做一個概念發想，據了解，不管是石虎還是香蕉圖案，並非抄襲而是使用了合法圖庫圖樣。

▲▼集集觀光彩繪列車爭議。（圖／翻攝自觀光局長周永暉臉書）

▲彩繪列車上，5根香蕉被踢爆也是購自圖庫。（圖／翻攝自觀光局長周永暉臉書）

針對細節沒有審視清楚的部分，觀光局主任秘書林坤源表示，內部已針對此事件做出檢討，未來在執行案子時會更加小心處理，日後合約上也會列出新的規範，創意設計之外，使用元素部分都要有標示授權。

▲▼「國立集集美術館」彩繪列車。（圖／交通部觀光局提供）

▲火車座位報紙概念遭質疑「致敬」他人作品。（圖／交通部觀光局提供）

對此風波，觀光局已陸續進行雙方協商，重新檢視所有彩繪元素，也進一步與設計師討論釐清，有瑕疵的部分會再重新做修正。至於石虎像獵豹遭批部分，觀光局則表示將會請特有生物保育中心專家提供不同石虎圖樣，對石虎元素做出進一步修正。

集集彩繪列車共4節，目前已經完成2節車廂，未完工的部分將會重新貼上新圖案，目標是在9月20日前全面完工。觀光局也強調，規劃彩繪列車是盼大家更認識集集，將重點放在山蕉與921地震20周年，希望將疑慮修正後趕在9月21日正式上路。

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關鍵字：集集彩繪列車,石虎

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