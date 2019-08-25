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國內線更方便！3家航空全面可用「電子登機證」　QRcode一掃就出發

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▲▼松山機場,旅客,旅行,出遊,出國。（圖／記者林敬旻攝）

▲搭國內線更方便！3家國籍航空全面可用電子登機證，用手機就能辦理報到、輕鬆登機。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

電子登機證已成為目前趨勢，國內3家國籍航空也全面跟進推出！即日搭乘華信航空、立榮航空以及遠東航空國內線，都可以全面使用電子登機證，透過手機APP掃描QRcode輕鬆秒開始旅程。

華信航空在今年7月11日起，就已經完成訂位購票的旅客可從班機表定起飛前24小時至表定起飛前1小時止，自華信航空APP完成劃位手續後，以新功能在系統上提取電子登機證，搭配身分證件輕鬆通過機場安檢，直接前往候機室登機。

請繼續往下閱讀...

華信表示，完成劃位的旅客只要在班機表定起飛時間25分鐘前完成機場安檢手續，再前往候機即可，登機前只要在APP新功能上再次確認訂位代號與姓氏後，隨時可在APP上顯示電子登機證，進一步辦理登機。

▲立榮小金門媒體團-2天1夜。金門,金門尚義機場,立榮航空,ATR72-600,旅客。（圖／記者季相儒攝）

▲使用電子登機證，如沒託運行李，在班機起飛前30分鐘通過安檢抵達登機門候機即可。（圖／記者季相儒攝）

立榮航空也自8月20日起推出國內線無紙化登機證服務，旅客只要使用立榮航空官網/App/7-ELEVEN ibon/全家FamiPort等平台完成訂位購票，於班機表定起飛前一天至表定起飛前40分鐘，隨時使用手機/平板行動裝置上的App在線上報到選位並下載電子登機證QR Code。如沒託運行李，旅客在班機起飛前30分鐘通過安檢抵達登機門候機即可。

另外，遠航也從8月起在APP新增預辦登機功能，於航班起飛前60分鐘，能用手機APP操作，先行劃位並同時領取登機證。

▲▼立榮航空8/20起推出無紙化登機證。（圖／立榮航空提供）

▲立榮航空8/20起推出無紙化登機證。（圖／立榮航空提供）

為鼓勵民眾多加使用，立榮航空也推出相關活動，凡於9月30日前使用電子登機證並完成搭機者，將於10月8日抽出10位幸運得主，贈送環保杯一只，活動詳細辦法請至立榮航空全球資訊網https://www.uniair.com.tw/uniweb/index.aspx及立榮航空官方臉書粉絲團查詢。

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關鍵字：電子登機證,立榮航空,華信航空,遠東航空

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