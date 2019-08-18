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遠航空服員新制服8/19上線！　祭機票52折「澎湖2人來回3千5有找」

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▲▼國旅,國內旅遊,澎湖,澎湖旅遊。（圖／記者賴文萱攝）

▲遠航祭出機票52折優惠，高雄飛澎湖雙人來回3千5有找。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

遠航空地勤新制服預計8月19日全面更新，為歡慶新制服上線，遠航祭出限量優惠票價，離島居民單程最低788元起，非離島居民兩人來回最低3500元起，優惠票價直到今年底。

即日起至遠東航空官方網站及APP，預訂即日起至12月31日止的國內線航班，即可享有超低52折起優惠票價，兩人以上即可成行，其中離島居民單程最低788元起。

請繼續往下閱讀...

以非離島居民為例，「高雄─澎湖」來回機票3,360元為例，雙人成行機票原價為6,720元，搭配「限量優惠票價」，可享有52折優惠，折扣後為3,468元，立即省下3,252元。

▲▼遠航MD機隊除役暨空地勤新制服發表記者會,遠航董事長張綱維。（圖／記者李毓康攝）

▲▼遠航空地勤新制服8/19全面更新上線。（圖／記者李毓康攝）

▲▼遠航MD機隊除役暨空地勤新制服發表記者會。（圖／記者李毓康攝）

此外，8月份出遊好康再加碼，澎湖縣政府旅遊處主辦「澎湖海洋派對嘉年華-比基尼派對」，8月19日下午4點於嵵裡沙灘揭開序幕，邀請知名主持人安妮及台灣中華職棒Lamigo桃猿隊專屬啦啦隊『LamiGirl』熱情演出，當日現場活動還有各大專院校啦啦隊比賽，邀請民眾一同共襄盛舉。

為提供旅客更便捷的服務，遠東航空也開通Line線上客服功能，除了發佈最新消息以外，並提供專人線上為旅客解答訂位購票、航班時刻、搭機須知等相關諮詢服務，可減少旅客電話等候之時間。

同時，遠航工作室再度推出16款第三彈「空姐的美麗日記」Q版LINE心情貼圖，本次以新制服為主題，描繪可愛俏皮的空服員日常貼圖供使用。

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關鍵字：遠航,遠東航空,遠航制服,空服員制服,遠航優惠,機票優惠,國內機票

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