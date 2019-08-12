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睽違8年！遠航空姐換新制服了　灰X紅「太空科技感」8/19全面上線

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▲▼遠東航空空服員新制服。（圖／記者賴文萱攝）

▲遠東航空空服員新制服亮相。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

睽違8年，遠東航空第二代空地勤換新制服了！遠航這次再次與高級訂製服設計師方國強攜手合作，以「太空科技」為設計理念，強調功能性與俐落外觀，選用大面積機能強度之衣料材質，顏色上採用代表時尚科技感的灰色與遠航經典的紅色，搭配關節線條之剪裁，運用在肩膀及手肘剪接處，讓原本嚴肅專業的制服，散發出濃濃的科技未來感，預計19日全面更新。

遠航董事長張綱維表示，遠航上一代制服於2011年改款，至今已經8年，為了展現汰舊換新、重視飛安決心，除了大動作更換新制服，更大幅提前飛機汰舊換新時程，目前8架MD客機中，其中有4架預計於2020年前完成舊機汰換，而在MD除役計畫推動同時，未來半年內也將陸續引進三架ATR72-600客機，不但能補足運能，遠航更建制出一個年輕的新機隊，一掃大眾對遠航飛機老舊的疑慮。

請繼續往下閱讀...

新制服的設計上，方國強在耗時二年的討論與設計過程中，與設計團隊多次走訪機場、劃位櫃檯，及客艙環境等服務場所，近距離觀察服務人員身穿制服工作的情況及動作。

▲▼遠東航空空服員新制服。（圖／記者賴文萱攝）

▲新制服以「太空科技」為設計理念，強調功能性與俐落外觀，選用大面積機能強度之衣料材質，顏色上採用代表時尚科技感的灰色與遠航經典的紅色。（圖／記者賴文萱攝）

方國強表示，新制服採用全拉鍊式，針對空服員安全性考量不做任何釦子設計，穿脫容易附有口袋功能性設計，大幅增加空服員執行任務時的便利性。另外，在布料的選擇上，新制服全面採用同太空梭上等級研發出之抗靜電材質，由高強度彈性捻染紗線與抗靜電紗線交織而成，符合高空環境活動，避免摩擦產生的靜電干擾，另外還局部還搭配混紗材質（wool + polyester）加強結構性穩定力，可防止線條變形及修飾曲線視覺效果。

▲▼遠東航空空服員新制服。（圖／記者賴文萱攝）

▲遠東航空地勤新制服有褲裝，方便員工作業。（圖／記者賴文萱攝）

方國強坦言，為了兼顧功能性與俐落外觀，新制服最大的挑戰就在剪裁與拼接，他舉例：一般連身洋裝基本以9片組成，這套新制服車工採用同太空服關節剪裁，加上繁複二十幾片製作流程，為了讓制服看起來更修飾及舒適，肩膀部分還特別鋪上薄棉，並在腰線配色拼接修飾，整體呈現太空科技視覺性設計之目的。

遠航上一套制服於2008年改版，當時以品牌活力為主軸，並以代表遠航優雅形象的紅色做為主視覺，今年這套新制服，方國強以太空科技概念出發，採用代表時尚科技感的灰為主色，遠航經典的紅色為輔，並選用大面積機能強度之材質，強調動靜皆宜的優質感官，打破空服員傳統的拘泥形象。

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關鍵字：遠東航空,遠航,遠航制服,遠航新制服

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