　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

遠航空服員新舊制服大PK！「經典紅→灰紅科技感」　最大設計亮點曝光

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼遠航MD機隊除役暨空地勤新制服發表記者會,新舊制服比照。（圖／記者李毓康攝）

▲遠航空地勤換新制服，左邊為經典紅色款的舊制服，右邊為灰紅色太空科技感新制服。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

遠東航空第二代空地勤換新制服了！睽違8年，遠航這次再次與高級訂製服設計師方國強攜手合作，顏色一改上一代制服的經典大紅色，以灰色搭配紅色強調「太空科技感」。新制服最大亮點為衣料材質選用機能布，增加制服彈性，並改為全拉鍊式，可大幅增加空服員執行任務時的便利性，預計19日全面更新。

▲▼遠航MD機隊除役暨空地勤新制服發表記者會,遠航董事長張綱維。（圖／記者李毓康攝）

請繼續往下閱讀...

▲遠航空地勤新制服12日正式亮相，預計19日全面上線。（圖／記者李毓康攝）

遠航12日舉行「MD除役暨新制服發表記者會」，遠航董事長張綱維表示，上一代制服於2011年改款，至今已經8年，舊制服在空服員舉手或做大動作時，比較不方便、會有侷限，因此這次新制服設計最重要的是採用了最先進的機能布料，就像穿運動服一樣，讓空服員做任何服務時，不會受到任何拘束，遇到亂流或空中不穩定狀態時，可以做出最好、最即時的因應。

▲▼遠航MD機隊除役暨空地勤新制服發表記者會,新舊制服比照。（圖／記者李毓康攝）

▲遠航上一代制服於2008年改版，以經典紅色為主視覺，今年的新制服則以太空科技概念出發，改以灰色為主色，再搭配經典紅色為輔。（圖／記者李毓康攝）

遠航上一套制服於2008年改版，當時以品牌活力為主軸，並以代表遠航優雅形象的紅色做為主視覺，今年這套新制服，則以太空科技概念出發，採用代表時尚科技感的灰為主色，遠航經典的紅色為輔，並選用大面積機能強度的材質，強調動靜皆宜的優質感官，打破空服員傳統的拘泥形象。

▲▼遠航MD機隊除役暨空地勤新制服發表記者會,設計師方國強。（圖／記者李毓康攝）

▲遠航空地勤新制服發表，設計師方國強特地出席記者會。（圖／記者李毓康攝）

設計師方國強耗時2年與設計團隊多次走訪機場、劃位櫃檯，及客艙環境等服務場所，近距離觀察服務人員身穿制服工作的情況及動作，主要強調功能性與俐落外觀，並選用大面積機能強度的衣料材質。

顏色上則採用代表時尚科技感的灰色與遠航經典的紅色，搭配關節線條之剪裁，運用在肩膀及手肘剪接處，讓原本嚴肅專業的制服，散發出濃濃的科技未來感。

▲▼遠航MD機隊除役暨空地勤新制服發表記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲▼遠航新制服使用機能布料，增加活動彈性，衣服也採用全拉鍊式，讓空服員方便穿脫。（圖／記者李毓康攝）

▲▼遠航MD機隊除役暨空地勤新制服發表記者會。（圖／記者李毓康攝）

新制服採用全拉鍊式，針對空服員安全性考量不做任何釦子設計，穿脫容易附有口袋功能性設計，大幅增加空服員執行任務時的便利性。在布料的選擇上，新制服全面採用同太空梭上等級研發出的抗靜電材質，由高強度彈性捻染紗線與抗靜電紗線交織而成，符合高空環境活動，避免摩擦產生的靜電干擾，局部還搭配混紗材質（wool + polyester）加強結構性穩定力，可防止線條變形及修飾曲線視覺效果。

▲▼遠航MD機隊除役暨空地勤新制服發表記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲▼遠航空服員新制服亮相，另外新的機上圍裙也曝光。（圖／記者李毓康攝）

▲▼遠航MD機隊除役暨空地勤新制服發表記者會。（圖／記者李毓康攝）

為了兼顧功能性與俐落外觀，新制服最大的挑戰就在剪裁與拼接，方國強舉例，一般連身洋裝基本以9片組成，這套新制服車工採用同太空服關節剪裁，加上繁複二十幾片製作流程，為了讓制服看起來更修飾及舒適，肩膀部分還特別鋪上薄棉，並在腰線配色拼接修飾，整體呈現太空科技視覺性設計之目的。

▲▼遠航MD機隊除役暨空地勤新制服發表記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲▼遠航空服員大讚新制服穿起來很有彈性，也比較舒適透氣，地勤的褲裝也更方便活動。（圖／記者李毓康攝）

▲▼遠航MD機隊除役暨空地勤新制服發表記者會。（圖／記者李毓康攝）

遠航杜姓空服員表示，新制服選用機能布，確實穿起來比較有彈性，也比較舒適透氣，陳姓空服員則說，舊制服之前背面有2個扣子，穿起來比較麻煩，新制服背面改成全拉鍊式，更方便穿脫，造型上也比較時尚前衛。

ET快訊
手機跳中獎通知「關不掉」她嚇壞　專家2點神解..Google
少女被射爆眼球恐永久失明！妹妹：中彈附近骨頭全碎「毀容一定」
快訊／邱顯智宣布辭去時代力量黨主席：負起政治責任
崔佩儀「三世豬靈投胎」爆哭..睫毛都掉了　剷18kg老公獎勵

關鍵字：遠航,遠東航空,遠航制服,空服員制服

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

每38分鐘新增1名失智症患者　新手失智家庭分享會挺進新北

遠航空服員新舊制服大PK！「經典紅→灰紅科技感」　最大設計亮點曝光

彰化間歇性暴雨還出現龍捲風！　氣象局：一下子就不見了

台中男撞斷她煞車桿！超衰巧合神展開...妹子曝：最後加Line了　網1點揭不單純

首度參加美國DARPA機器人的團隊　交大2021年搶200萬美金

遠航首架MD老飛機提早退役了！　張綱維曝動向「有4、5個國家議價想買」

尪用「OO」幫蓋泡麵...她秒羞紅臉：誰教的！網讚「老司機」賊笑：要先預熱

手機跳中獎通知「關不掉」她嚇壞...專家2點神解　Google證實：審查機制被繞過

垃圾場離飲用水人工湖200公尺　環團飆：讓彰化、草屯人喝毒水

陸客也歡迎？全球首創「來去總統府住一晚」開始報名　展現台灣開放精神

苦等小孩3年！曾與離世愛犬約定　母發現「愛的記號」：感謝回到身邊

超狂！林園排水溝有石斑魚　養殖戶魚苗逃家民眾免費釣

紅衣女遭詐騙提款機急要匯款！ 霸氣警2分鐘阻止嗆匪：你失敗了

郭雪芙拒求婚被強套戒指　劉以豪一把拉走未婚夫暴打一頓！

白博美初登美容院！享受到度估　炸毛狐狸臉秒化身「棉花糖男孩」

駕駛未注意「突開車門」害噴飛！ 騎士慘被3連撞...滿地血遭輾身亡

32頁兒童繪本秒轉換「電台台語版」 急速飆讀她傻眼：我又要再唸一次

同僚爆23歲女警上涼班內幕！　「和已婚53歲副所長夜寢42分鐘」

BY2合作馬伯騫再創新歌《傀儡》 全新造型亮相...驚艷全場！

排行榜冠軍《Without You》來了！　高爾宣畢業歌現場帥翻天

每38分鐘新增1名失智症患者　新手失智家庭分享會挺進新北

遠航空服員新舊制服大PK！「經典紅→灰紅科技感」　最大設計亮點曝光

彰化間歇性暴雨還出現龍捲風！　氣象局：一下子就不見了

台中男撞斷她煞車桿！超衰巧合神展開...妹子曝：最後加Line了　網1點揭不單純

首度參加美國DARPA機器人的團隊　交大2021年搶200萬美金

遠航首架MD老飛機提早退役了！　張綱維曝動向「有4、5個國家議價想買」

尪用「OO」幫蓋泡麵...她秒羞紅臉：誰教的！網讚「老司機」賊笑：要先預熱

手機跳中獎通知「關不掉」她嚇壞...專家2點神解　Google證實：審查機制被繞過

垃圾場離飲用水人工湖200公尺　環團飆：讓彰化、草屯人喝毒水

陸客也歡迎？全球首創「來去總統府住一晚」開始報名　展現台灣開放精神

「賴扁會」成「蔡賴配」契機？　蔡英文：跟賴清德的溝通沒問題

保障買賣屋權益　信義房屋：看屋必讀「不動產說明書」

普丁「皮衣＋摩托車」奔馳克里米亞　嘸甩6萬人怒吼選舉不公

冷氣裝1個月就壞！他怨乾等1天「客服態度差」　網回應超中肯

為林昶佐、高潞辭黨主席　邱顯智深深一鞠躬：願到艱困選區奮戰

70年來第三強颱！ 利奇馬已致44死16失蹤　將北上進入渤海

抓交替？日本連假1天內「11起溺水事故」　至少16人溺斃

中年大叔吃魚肉嘴劇痛...以為是刺　伸手從口腔肉拔出「XX」嚇哭

蘋果2020年推可折疊產品？　外媒舉三大理由「勿抱太大期望」

遭批分案騙局　最高法院澄清：並未故意霸凌特定法官

生活熱門新聞

豪雨又襲8縣市！　中南部連雨數..

「岡山→台南」鬼打牆4小時　到..

女兒上成大　爸爸爆：自傳我寫的

12歲以下兒童9月起「免費玩樂..

快訊／南高屏大雷雨！中南部8縣..

手機跳中獎通知關不掉！官方回應..

中南部雨下整周　吳德榮：勝過梅..

吃完火鍋！她全套「店員式整理」..

12分鐘嗆韓國瑜　陳柏惟影片瘋..

票選最難吃泡麵！網：吃一口整碗..

大雨襲台中南屯　五權西路「車道..

吃便當沒餐具！水電工抓紅筷子　..

13家手搖飲發表中國台灣！網嘆..

櫃上無提供XXL尿布　媽投訴櫃..

更多熱門

相關新聞

遠航MD老飛機提早退役！未來動向曝光

遠東航空大幅提前飛機汰舊換新時程，MD機隊中機齡高達28.5年的一架MD83、編號B-28007的老飛機正式退役。遠航董事長張綱維表示，MD飛機將陸續退役，本來是要考慮拆零或是報銷，但目前大概有4、5個國家想要將全部飛機及設備採購過去，正在議價中，「這代表國外很多公司認可我們的維修能力」，他感到欣慰。

睽違8年！遠東航空空服員換新制服

遠東航空招空服　限「30位名額」考生搶破頭

中秋離島返鄉看過來！遠航7/15開訂

遠航老董扛稅　二審獲償近700萬

讀者迴響

發燒話題

一芳 地震 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 王令麟 元朗事件 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

Uber司機接女客前收訊息「當我男朋友」結局超震撼

18歲男持刀挾制長髮妹！下秒警狙擊爆頭

颱風天搶修電路…檢修員「被強制休息」淚崩

吳宗憲酸沒素質！連千毅「怒下戰帖」電爆

大通銀行加拿大信用卡用戶欠款全勾銷

豪雨又襲8縣市！　中南部連雨數日

拍女友「睡覺照」！他遭警方搜索家中

「岡山→台南」鬼打牆4小時　到家更毛的來了

鬼月拜完普渡家破人亡！他曝「拜這零食」會倒大楣

傑森摩莫亞：《水行俠2》不能拍了

薔薔玩花東「生理期第1天」看清男友！

24歲女送爸爸DNA檢驗盒！竟讓家庭毀了

「H版李毓芬」被吃豆腐摸胸狂晃

托兒所大火奪5命　嬤一夜痛失4孫

高三生無照拒檢撞警！判決竟逆轉「無罪」

更多

最夯影音

更多

苦等小孩3年！曾與離世愛犬約定　母發現「愛的記號」：感謝回到身邊

超狂！林園排水溝有石斑魚　養殖戶魚苗逃家民眾免費釣

紅衣女遭詐騙提款機急要匯款！ 霸氣警2分鐘阻止嗆匪：你失敗了

郭雪芙拒求婚被強套戒指　劉以豪一把拉走未婚夫暴打一頓！

白博美初登美容院！享受到度估　炸毛狐狸臉秒化身「棉花糖男孩」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面