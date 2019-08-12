遠航空服員新舊制服大PK！「經典紅→灰紅科技感」　最大設計亮點曝光

▲遠航空地勤換新制服，左邊為經典紅色款的舊制服，右邊為灰紅色太空科技感新制服。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

遠東航空第二代空地勤換新制服了！睽違8年，遠航這次再次與高級訂製服設計師方國強攜手合作，顏色一改上一代制服的經典大紅色，以灰色搭配紅色強調「太空科技感」。新制服最大亮點為衣料材質選用機能布，增加制服彈性，並改為全拉鍊式，可大幅增加空服員執行任務時的便利性，預計19日全面更新。

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▲遠航空地勤新制服12日正式亮相，預計19日全面上線。（圖／記者李毓康攝）

遠航12日舉行「MD除役暨新制服發表記者會」，遠航董事長張綱維表示，上一代制服於2011年改款，至今已經8年，舊制服在空服員舉手或做大動作時，比較不方便、會有侷限，因此這次新制服設計最重要的是採用了最先進的機能布料，就像穿運動服一樣，讓空服員做任何服務時，不會受到任何拘束，遇到亂流或空中不穩定狀態時，可以做出最好、最即時的因應。

▲遠航上一代制服於2008年改版，以經典紅色為主視覺，今年的新制服則以太空科技概念出發，改以灰色為主色，再搭配經典紅色為輔。（圖／記者李毓康攝）

遠航上一套制服於2008年改版，當時以品牌活力為主軸，並以代表遠航優雅形象的紅色做為主視覺，今年這套新制服，則以太空科技概念出發，採用代表時尚科技感的灰為主色，遠航經典的紅色為輔，並選用大面積機能強度的材質，強調動靜皆宜的優質感官，打破空服員傳統的拘泥形象。

▲遠航空地勤新制服發表，設計師方國強特地出席記者會。（圖／記者李毓康攝）

設計師方國強耗時2年與設計團隊多次走訪機場、劃位櫃檯，及客艙環境等服務場所，近距離觀察服務人員身穿制服工作的情況及動作，主要強調功能性與俐落外觀，並選用大面積機能強度的衣料材質。

顏色上則採用代表時尚科技感的灰色與遠航經典的紅色，搭配關節線條之剪裁，運用在肩膀及手肘剪接處，讓原本嚴肅專業的制服，散發出濃濃的科技未來感。

▲▼遠航新制服使用機能布料，增加活動彈性，衣服也採用全拉鍊式，讓空服員方便穿脫。（圖／記者李毓康攝）

新制服採用全拉鍊式，針對空服員安全性考量不做任何釦子設計，穿脫容易附有口袋功能性設計，大幅增加空服員執行任務時的便利性。在布料的選擇上，新制服全面採用同太空梭上等級研發出的抗靜電材質，由高強度彈性捻染紗線與抗靜電紗線交織而成，符合高空環境活動，避免摩擦產生的靜電干擾，局部還搭配混紗材質（wool + polyester）加強結構性穩定力，可防止線條變形及修飾曲線視覺效果。

▲▼遠航空服員新制服亮相，另外新的機上圍裙也曝光。（圖／記者李毓康攝）

為了兼顧功能性與俐落外觀，新制服最大的挑戰就在剪裁與拼接，方國強舉例，一般連身洋裝基本以9片組成，這套新制服車工採用同太空服關節剪裁，加上繁複二十幾片製作流程，為了讓制服看起來更修飾及舒適，肩膀部分還特別鋪上薄棉，並在腰線配色拼接修飾，整體呈現太空科技視覺性設計之目的。

▲▼遠航空服員大讚新制服穿起來很有彈性，也比較舒適透氣，地勤的褲裝也更方便活動。（圖／記者李毓康攝）

遠航杜姓空服員表示，新制服選用機能布，確實穿起來比較有彈性，也比較舒適透氣，陳姓空服員則說，舊制服之前背面有2個扣子，穿起來比較麻煩，新制服背面改成全拉鍊式，更方便穿脫，造型上也比較時尚前衛。